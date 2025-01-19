黃金海灣‧珀岸首輪沽218伙 BEACON PEAK標售首錄3宗成交 最高呎價2.3萬

明報記者 甘潔瑩

樓花期長約11個月的屯門黃金海灣．珀岸，開售前共錄逾4500票登記，超額認購逾15倍。昨日銷售分3組進行揀樓，分別S組（員工組別）、A組及B組，其中S組先到先得形式發售，而A及B組以抽籤形式發售。A及B組的買家人數眾多，買家需要排隊等候入場，人龍由銷售處尖沙嘴半島中心2樓排至地下，場面熱鬧。

旭日：2房3房戶銷情佳 研加推

市場消息指出，黃金海灣．珀岸昨日售出約218伙，佔可供銷售的78％。旭日地產開發部董事總經理李炳餘昨日表示，A組時段共有8組大手客入市兩伙，整體而言，以2房及3房兩類戶型的銷情較理想，公司將因應銷情，考慮加推單位，至於加推戶型及定價等細節，仍有待落實。

已屆現樓的延坪道BEACON PEAK，發展商昨日推出13伙招標，共售出3伙。其中6座17樓A室，實用面積1555方呎，屬4房雙套房連工作間設計，成交價3703.08萬元，實呎23,814元，為昨日售出3伙中，售價及呎價最高的單位。

滙都昨售兩伙 吸金逾700萬

另泛海國際（0129）執行董事關堡林表示，元朗洪水橋滙都昨日售出兩伙，吸金逾700萬元。其中一伙為第5座7樓A11室，屬實用面積338方呎1房單位，成交價352.43萬元，呎價10,427元。據悉，項目現時累沽633伙，總成交金額近31億元。

二手市場方面，將軍澳蔚藍灣畔錄反價成交。港置首席分區董事劉浩勤表示，單位為2座中層B室，實用面積763方呎，3房1套連士多房。原業主去年9月起放售，當時叫價1180萬元，但乏人問津，放盤兩個月後，調低叫價約7％至1100萬元。至近期獲買家洽詢，業主反價至1133.8萬元易手，實呎14,860元。原業主2004年8月以383.7萬元購入，持貨逾20年，帳面獲利約750.1萬元或1.95倍。

蔚藍灣畔反價成交 持貨20年賺兩倍

中原資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城錄得海景戶成交，單位為銀栢閣中低層B室，實用面積1015方呎，3房1套間隔，原業主本月8日以1590萬元放盤，最新以1550萬元售出，減價40萬元或2.5％，實呎15,271元。原業主1993年10月568萬元買入，持貨31年，現帳賺982萬元或逾1.7倍。

[香港地產]