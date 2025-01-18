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經濟
國際金融

英零售意外跌0.3% 鎊匯挫 富時新高

【明報專訊】英國聖誕旺季的零售銷售意外下滑，拖累英鎊兌美元再刷新14個月低位，不過英鎊轉弱有助提振出口，英國富時100指數昨晚漲至8524點，升幅達1.5%，刷新歷史高位。此外，迹象顯示美國通脹可能降溫，美國10年期國債孳息率昨晚回落至4.6厘以下。美股三大指數早段上漲，道指升逾400點，納指升逾1%。

美債息跌 道指早段升逾400點

英國零售銷售在12月出乎意料按月下滑0.3%，而11月的零售銷售增幅亦向下修訂至按月微升0.1%。疲弱的消費令重振經濟的希望受挫，交易員加大對英倫銀行今年減息的押注，預計該央行今年將減息3次。相比本周早前，期貨數據僅對英倫銀行今年減息一次充分定價。英國10年期國債孳息率昨低見4.615厘，本周跌幅達0.2厘。當市場預期央行減息，債價往往向上，而債息下滑。

英鎊兌美元昨低見1.2162，刷新2023年11月以來低位。英鎊兌美元已較去年9月高位跌逾9%，是今年G10貨幣中，表現最差的貨幣。英鎊兌港元昨低見9.47算。

BBVA的G10外匯策略主管Roberto Cobo Garcia表示，除了零售銷售出乎意料轉弱，本周早前公布的英國12月消費者物價指數（CPI）按年升幅，亦出乎意料回落至2.5%，而11月GDP增幅亦低於預期，這將促使英倫銀行變得較為鴿派，預期在英倫銀行2月6日會議前，英鎊將繼續偏軟。

此前公布的英國11月GDP按月升0.1%，升幅低於預期。這是繼9月和10月GDP各按月跌0.1%後，首次輕微回升。英國國家統計局指出，9至11月經濟沒有任何增長。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕零售銷售 英鎊 富時100指數

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