市場押注日下周加息概率99% 央行官員接連放鷹 日圓曾升至5算

【明報專訊】日本央行副行長冰見野良三與行長植田和男本周接連釋出下周會議可能加息的信號，交易員紛紛押注日本央行將在下周五的會議宣布加息。周五的隔夜掉期數據顯示，交易員預計，日本央行下周加息四分之一厘的概率接近99%。彭博社調查亦顯示，74%的日本央行觀察家預期該央行下周加息。
路透社昨引述熟悉日本央行想法的消息人士稱，除非美國候任總統特朗普在下周一（20日）的就職演說，又或其上任後發布任何行政指令引發市場動盪，否則日本央行可能在下周加息。日圓兌每美元昨曾升穿155水平，是去年12月19日以來最高。日圓兌美元本周累計升1.5％左右，創去年11月底以來最大按周升幅。每百日圓兌港元亦由上周4.9算的半年低位反彈，昨曾觸及5算。
財相：利率隨通脹變動是規律
植田和男與其副手冰見野良三相繼透露將在下周討論應否加息，被市場視為暗示加息的信號。日本財務大臣加藤勝信周五表示，期望日本央行實施適當的貨幣政策，以實現價格穩定的目標。他還談及提高利率的想法，指利率隨薪酬和物價上漲而變動，是經濟的自然規律，通過這方式可優化資源配置。法國外貿銀行（Natixis）指出，隨着通脹與名義工資之間的良性循環繼續取得進展，預計日本央行將在下周會議加息四分之一厘。
日本央行早前發布的地區經濟報告指出，由於結構性勞動力短缺，許多日本企業認為有必要繼續加薪，反映人們對2024年大幅加薪可望延續的信心增強。1月9日公布的日本去年11月基本工資按年增長2.7%，創1992年以來最大的增幅。薪酬增長及通脹表現，都為日本央行加息提供理據。
特朗普就職演說成變數
路透社引述消息人士稱，日本央行下周加息仍未算是板上釘釘，但唯一障礙是特朗普就職當天會說什麼，以及市場的反應。大和證券的分析師指，現在幾乎可以肯定日本央行將在下周加息，雖然特朗普的政策會帶來風險，「但我不認為市場會因為他的就職演說而劇烈波動」。
瑞銀全球研究部的日本經濟學家足立正道指出，倘特朗普下周一就職時，金融市場出現恐慌性拋售，日本央行不大可能在下周加息，並至少再等待一次會議才採取行動，但「我們目前的假設是總統就職當天及之後，市場不會有重大衝擊」。瑞銀預計，日央行在下周將短期利率由0.25厘，上調至0.5厘，這將會是2008年以來最高利率，然後在7月和12月再次加息。
匯豐分析指出，日本央行加息，部分由於日圓兌美元此前跌穿一些重要關口，恐影響到進口物價，預計日本央行在未來12至15個月將加息3次，分別在今年首季、第三季及明年首季，短期利率最終將上調至1厘。
許多分析師亦預計，日本央行將在今年下半年將利率上調至0.75厘。路透社引述消息人士稱，日本央行可能不會就加息步伐，或最終的加息幅度提供明確指引。根據目前的指引，日本央行承諾，若經濟和物價發展符合預測，將繼續加息。消息人士稱，即使下周加息，短期利率仍遠低於中性水平，討論修改前瞻指引為時尚早。
消息指出，日本央行可能會在季度展望上調通脹預測，並可能強調通脹上行的風險，因為日圓持續疲軟，使進口成本居高不下。央行官員估計，如果通脹預期維持在日本央行的2%目標附近，日本央行可以將短期利率提高至1厘左右，而不會令經濟增長降溫。