報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年1月18日星期六
睇樓手冊
中國上季GDP升5.4% 全年保五達標 上月工業零售勝預期 分析料新春前後降準
內房開發投資全年跌10.6% 有紀錄最差
70城市新建住宅均價跌幅連續4月收窄
港股牛皮升61點 成交兩周低
復星旗下A股豫園股份擬港上市籌23億
保監：分紅單演示利率擬設上限 研設中介人首年佣金比例 今年料公布
內地客新做保費升13%
內地客升 莎莎線下銷售跌幅收窄至7.9%
證監黃天祐：GEM改革後上市情况大有改善
MPF去年淨流入481億 3年最低
宏亞推110%成數按揭 伙東亞助建期買家上會
市場押注日下周加息概率99% 央行官員接連放鷹 日圓曾升至5算
英零售意外跌0.3% 鎊匯挫 富時新高
彭博：力拓嘉能可洽合併 或威脅必和必拓
陳紅天山頂銀主盤叫7億 跌價六成 2016年21億買入 先後5度延招標期
「黑金王子」3360萬沽港濤軒相連戶 14年貶值12%
CCL按周跌0.44% 連續11周窄幅橫行
海盈山加推67伙 折實均呎2.27萬
銅鑼灣京都廣場5地舖 明長福家族1.25億沽出
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
中國上季GDP升5.4% 全年保五達標 上月工業零售勝預期 分析料新春前後降準
內房開發投資全年跌10.6% 有紀錄最差
70城市新建住宅均價跌幅連續4月收窄
港股牛皮升61點 成交兩周低
復星旗下A股豫園股份擬港上市籌23億
保監：分紅單演示利率擬設上限 研設中介人首年佣金比例 今年料公布
內地客新做保費升13%
內地客升 莎莎線下銷售跌幅收窄至7.9%
證監黃天祐：GEM改革後上市情况大有改善
MPF去年淨流入481億 3年最低
宏亞推110%成數按揭 伙東亞助建期買家上會
市場押注日下周加息概率99% 央行官員接連放鷹 日圓曾升至5算
英零售意外跌0.3% 鎊匯挫 富時新高
彭博：力拓嘉能可洽合併 或威脅必和必拓
陳紅天山頂銀主盤叫7億 跌價六成 2016年21億買入 先後5度延招標期
「黑金王子」3360萬沽港濤軒相連戶 14年貶值12%
CCL按周跌0.44% 連續11周窄幅橫行
海盈山加推67伙 折實均呎2.27萬
銅鑼灣京都廣場5地舖 明長福家族1.25億沽出
周末睇樓好去處
中國上季GDP升5.4% 全年保五達標 上月工業零售勝預期 分析料新春前後降準
內房開發投資全年跌10.6% 有紀錄最差
70城市新建住宅均價跌幅連續4月收窄
港股牛皮升61點 成交兩周低
復星旗下A股豫園股份擬港上市籌23億
保監：分紅單演示利率擬設上限 研設中介人首年佣金比例 今年料公布
內地客新做保費升13%
內地客升 莎莎線下銷售跌幅收窄至7.9%
證監黃天祐：GEM改革後上市情况大有改善
MPF去年淨流入481億 3年最低
宏亞推110%成數按揭 伙東亞助建期買家上會
市場押注日下周加息概率99% 央行官員接連放鷹 日圓曾升至5算
英零售意外跌0.3% 鎊匯挫 富時新高
彭博：力拓嘉能可洽合併 或威脅必和必拓
陳紅天山頂銀主盤叫7億 跌價六成 2016年21億買入 先後5度延招標期
「黑金王子」3360萬沽港濤軒相連戶 14年貶值12%
CCL按周跌0.44% 連續11周窄幅橫行
海盈山加推67伙 折實均呎2.27萬
銅鑼灣京都廣場5地舖 明長福家族1.25億沽出
prev
next