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經濟

香港地產

「黑金王子」3360萬沽港濤軒相連戶 14年貶值12%

【明報專訊】農曆新年前，市場再有內地客蝕讓沽貨，其中有「黑金王子」之稱的恒鼎實業（1393）總裁鮮揚及其妻持有的北角港濤軒高層相連戶，連車位以3360萬元售出，較14年多前一手購入價貶值約450.3萬元或近12%。

資料顯示，有關單位為港濤軒高層A、B室，實用分別為853方呎及643方呎，原則分別為3房1套連儲物室間隔及兩房間隔，合共即約1496方呎，連一個車位本月初以3360萬元售出，平均實呎22,460元。

OASIS KAI TAK複式

7年實蝕1570萬

原業主為鮮揚及其妻，早於2010年約3757萬元購入單位，連車位作價3810.3萬元，惟鮮揚去年突然病逝，物業現帳面貶值約450.3萬元或近12%。

另資料顯示，啟德OASIS KAI TAK低座B座地下連1樓複式單位，實用1409方呎，4房1套間隔，連448方呎花園，上月底連一個車位以3690萬元售出，實呎26,189元。資料顯示，原業主2018年一手購入單位，作價4673.5萬元，及後以338萬元購入一個車位，合共作價5011.5萬元，當時實呎高達3.56萬元，現帳面蝕讓約1321.5萬元，若連使費料實蝕約1570萬元或31%，料為屋苑最大額蝕讓二手成交。

舒適堡老闆等710萬售都會軒一房

此外，舒適堡老闆陸毅強或相關人士近月頻頻沽貨，過去兩個月至少沽出8個物業，總值5178萬元，最新為紅磡都會軒2座頂層戶，實用478方呎，一房間隔，成交價710萬元，實呎14,854元。陸氏等2003年中以234.8萬元一手購入，持貨21年多，帳面獲利475.2萬元或逾兩倍，而陸氏自2023年底起，至少沽出17個物業，共套現約1.63億元。

新春前將軍澳天晉2期錄4房大宅成交。利嘉閣地產分區董事蔡庭勇表示，將軍澳天晉2期2B座低層B室，實用943方呎，4房1套連工人套房間隔，望內園泳池景，最新以1498萬元沽出，實呎15,885元。買家為區內客，見單位內櫳企理、銀行估價足，即時還價成交。

原業主2013年1月約1252.96萬元連車位一手買入，持貨約12年，是次只沽出單位，帳面獲利約245萬元或20%，而餘下未沽出的車位，現時市值約160萬元。

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