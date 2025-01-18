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經濟

宏亞推110%成數按揭 伙東亞助建期買家上會

【明報專訊】因應建築期樓花買家的需要，據了解有私營按保公司推出超過100%按揭成數的計劃，並適用於錦上路柏瓏、將軍澳日出康城凱柏峰等多個新盤。據稱，今次是因應市場需要而推出新產品，幫助購入建期買家上會。據了解，今次參與提供超過100%按揭成數的為按保公司宏亞，成數最高達110%。首階段參與計劃的指定銀行包括東亞銀行（0023），據悉宏亞還繼續與其他銀行商討中。

東亞銀行表示，因應金管局於去年12月4日公布的樓花住宅物業按揭貸款特別安排，與業務伙伴宏亞合作推出優化方案，協助於2021至2023年，在指定樓盤中選擇了建築期付款的樓花住宅物業用家完成物業交易。有關方案為合資格用家提供相當於物業估值最高110%的按揭貸款，當中相當於物業估值最高80%的貸款由東亞提供。申請者必須通過該行的既定信貸審批程序。

宏亞推出的新計劃會依合約價格90%上限批出貸款計算，並依其現時最新估值去計算按揭成數及息率。若按揭成數超過90%至100%，以「大P」即5.5厘作基準，以P-1.75厘計算，換言之按揭息率實際為3.75厘。至於按揭成數超過100%至110%，則按P-1.25厘計算，換算息率實際為4.25厘。最終按息是依香港最優惠利率的波動而變。為符合監管要求，無論如何，新按揭計劃均不能夠超過當年買入價超過九成。

柏瓏凱柏峰等買家受惠

同時按照該新計劃，買方須經指定銀行申請按揭，並以總借貸銀碼的4.88厘計算參與費。今次計劃涵蓋2021年至2023年經建築期購買樓花的買家，比較多人談論的建期上會新盤如錦上路的柏瓏、將軍澳日出康城凱柏峰及其他新盤等，也包含在內。消息人士指出，買家按計劃申請上會，亦要滿足最新訂的供款與入息比率（DSR）60%門檻，因此符合監管當局要求。

相關字詞﹕宏亞

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