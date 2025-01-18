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經濟

證監黃天祐：GEM改革後上市情况大有改善

【明報專訊】證監會主席黃天祐表示，自GEM改革推行一年後，去年有3家公司於GEM首次公開招股（IPO），共籌2.35億元，上市時市值達7.2億元。較2021年僅得1家上市，以及2022年及2023年該板出現的「上市荒」情况大有改善，而於新簡化轉板機制下，聯交所亦已收到3家GEM發行人轉往主板的申請。

籲續提高GEM及發行人品質

他提到，若要延續復蘇的勢頭「任重而道遠」，仍需要不斷提高GEM和整個市場的發行人品質。

據港交所（0388）資料顯示，雖然去年GEM改革後成功「破冰」，錄3宗新上市宗數，共籌2.35億元，但仍處相對低位，遠遜於2020年錄8宗上市，共集資5.54億元（見圖）。

保薦人嚴把關助維持港聲譽

黃天祐昨於「香港資本市場－GEM 的未來」研討會表示，去年GEM上市的平均保薦人費用為680萬元，同時相比2020年升25%，但平均費用佔集資金額的比例仍然維持於9%左右。他指出，保薦人嚴格的盡職審查，對於維持香港作為國際集資中心的聲譽十分重要，若投資者信心減弱，企業融資的難度和成本均會上升，從而引發連鎖反應，削弱香港的競爭力。

黃天祐提到，有研究指出，聲譽良好的保薦人往往帶來較小的IPO價格折讓，以及減低上市初期的股價波動。

相關字詞﹕招股 公開招股 保薦人 集資 中小企 GEM板 證監會 黃天祐

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