證監黃天祐：GEM改革後上市情况大有改善

籲續提高GEM及發行人品質

他提到，若要延續復蘇的勢頭「任重而道遠」，仍需要不斷提高GEM和整個市場的發行人品質。

據港交所（0388）資料顯示，雖然去年GEM改革後成功「破冰」，錄3宗新上市宗數，共籌2.35億元，但仍處相對低位，遠遜於2020年錄8宗上市，共集資5.54億元（見圖）。

保薦人嚴把關助維持港聲譽

黃天祐昨於「香港資本市場－GEM 的未來」研討會表示，去年GEM上市的平均保薦人費用為680萬元，同時相比2020年升25%，但平均費用佔集資金額的比例仍然維持於9%左右。他指出，保薦人嚴格的盡職審查，對於維持香港作為國際集資中心的聲譽十分重要，若投資者信心減弱，企業融資的難度和成本均會上升，從而引發連鎖反應，削弱香港的競爭力。

黃天祐提到，有研究指出，聲譽良好的保薦人往往帶來較小的IPO價格折讓，以及減低上市初期的股價波動。