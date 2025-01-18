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經濟

復星旗下A股豫園股份擬港上市籌23億

【明報專訊】彭博社昨日引述消息人士報道，復星國際（0656）旗下子公司、已在A股上市的豫園旅遊商城集團（滬：600655）（簡稱豫園股份）考慮來港發行H股上市。

去年首3季淨利潤減48%

消息人士表示，豫園股份擬集資3億美元（約23.4億港元），但相關計劃仍在審議中，尚未做出具體決定。豫園股份和復星代表均未予置評。

彭博社報道稱，豫園股份成立於1980年代，最初是上海古典園林豫園的商舖營運商，目前業務涵蓋零售、時裝珠寶、消費品及文化旅遊。報道續指出，今年豫園股份股價已下跌約6%。截至昨日收市，該公司最新市值為234.05億元人民幣（約249億港元）。彭博社曾於本月早前報道稱，豫園股份正在考慮通過短期債券籌集最多3億元人民幣。去年首3季，豫園股份實現淨利潤11.6億元（人民幣，下同），按年大減48.12%，收入361億元，按年下降8.72%。

另有自動識別資料收集（AIDC）裝置及解決方案供應商容大合衆在本周四（16日）遞表申請上市，越秀融資為獨家保薦人。據初步招股書，容大合衆從事打印設備、衡器、POS終端機及PDA的設計、研發、製造及營銷。公司提供超過100種標準型號的產品，並廣泛應用於零售、教育、餐飲等行業。去年首3季，公司錄得收入2.53億元，按年增長4.79%。期內利潤2243.5萬元，按年上升32.73%。

明報記者

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