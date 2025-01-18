明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股牛皮升61點 成交兩周低

【明報專訊】內地公布去年第四季GDP「保五」，加上美國10年期國債孳息昨晚回落，美國聯邦儲備局理事沃勒放風不排除3月減息，利好昨日港股在現水平企穩。投資者觀望特朗普下周上任美國總統後新動向，全日波幅只有217點，收報19,584點，升61點，成交額見近兩周以來最少，只有1222.72億元。

中芯漲9.6% 帶動晶片股做好

市場焦點落在個別股份身上，芯片股中芯（0981）股價大升9.58%，成藍籌股升幅之冠，連帶其他芯片股華虹（1347）及上海復旦（1385）股價亦升4.95%及4.61%。重磅國際銀行股亦獲追捧，匯控（0005）及渣打（2888）再創52周新高，收市分別升0.32%及1.49%。臨近農曆新年，線上「禮物」、「紅包」概念當炒，投資者借口京東（9618）加入「群送禮」功能，股價挾高4.71%。另由於減息仍然有望，對息口敏感的地產股受惠，去年跑輸的恒隆地產（0101）昨日成為升幅最大藍籌地產股，升3.3%；恒地（0012）亦升2.75%。「北水」繼續南下，全日淨流入83.25億元，增逾32%。中芯獲淨流入最多，達16.7億元；騰訊（0700）雖然股價回軟並跌0.68%，亦獲淨流入8.3億元。

惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣表示，由於利率仍高，料港股仍較弱。此外，人民幣疲弱令在港上市的內地股票受壓。拜登政府決定在國防部名單和實體名單納入更多公司，令市場更審慎。然而隨着特朗普的就職典禮臨近，她相信，市場將把重點轉移到他推行的政策上，預計這些影響短暫。

美國銀行中國研究部聯席主管吳旖表示，A股最壞的時候已經過去。MSCI中國指數的市盈率估值於去年1月24日已經觸底，內地去年下半年推出一籃子刺激經濟政策給市場傳遞更多信心，全球投資者依然熱中投資中國市場。她建議採取短期謹慎、長期進取策略，買入防禦性高收益股票，如銀行、能源；適合抄底的科技股、非銀行金融股；以及在內地經濟刺激計劃中受益的股份，如消費、汽車、智能手機股。

上 / 下一篇新聞