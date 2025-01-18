70城市新建住宅均價跌幅連續4月收窄

統計局：一線城市售價按月上漲

至於二手住宅均價按月跌幅同樣連續第4個月收窄，由11月下跌0.35%，降至跌0.31%，跌幅是2023年5月以來最低。按年計則跌8.11%，11月跌8.54%。從新建商品住宅到二手住宅的最新數據顯示，內地政府最新刺激政策出台後，市場出現企穩迹象。

國家統計局城市司首席統計師王中華表示，去年12月份70大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格按月上漲，二三線城市按月總體降幅收窄；一二三線城市按年跌幅均繼續收窄。新建商品住宅銷售價格按月上漲的城市有23個，比11月增加6個；二手住宅按月上漲的城市有9個，比11月減少1個。當中一線城市新建商品住宅售價按月由11月持平，轉為上升0.2%。其中上海和深圳分別上升0.5%和0.2%，北京和廣州同下降0.1%。一線城市二手住宅售價按月升0.3%，漲幅比11月回落0.1個百分點。其中，北京、上海和深圳分別上漲0.5%、0.9%和0.1%，廣州下降0.3%。

至於二線城市方面，新建商品住宅銷售價格由11月按月下降0.1%轉為持平；二手住宅按月跌0.3%，降幅比11月擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月跌0.2%，降幅收窄0.1個百分點；二手住宅按月下跌0.4%，跌幅收窄0.1個百分點。

中指控股的分析師Liu Shui表示，內地不斷出台的政策支持，提振了買樓人士的情緒。然而，今年更廣泛的住宅市場復蘇，仍然面臨愈來愈多的挑戰。