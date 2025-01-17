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經濟
國際金融

卡地亞母企上財季銷售額增10% 遠勝預期

【明報專訊】受惠於美洲及歐洲市場的表現，卡地亞（Cartier）母企瑞士歷峰集團（Richemont）（瑞士：CFR）在截至12月底的第三財季，按固定匯率計算的銷售額按年增長10%至62億歐元（約496億港元），遠超市場預期的不足1%增幅，是該集團歷來最高的季度收入。歷峰股價昨最多升18%至164.45瑞郎，創歷史新高。

大中華區銷售額按年跌18%

歷峰的季績顯示，歐美市場在聖誕節旺季的奢侈品銷情理想，刺激其他奢侈品股價向上。Christian Dior（法：CDI）及LVMH（法：MC）昨股價升逾7%，Gucci母企開雲集團（Kering）（法：KER）升逾6%，愛馬仕（法：RMS）股價升約5%。

歷峰指出，除亞太地區以外，其他地區在第三財季均實現雙位數百分比的增長。亞太地區銷售額按年跌7%，當中的大中華區銷售額按年跌18%。

投資者對中國的高端消費潛力感到擔憂，影響到奢侈品股近期的走勢。Vontobel分析師Jean-Philippe Bertschy指出，儘管該市場仍然脆弱，但已有回穩的迹象，未來幾季的同店銷售將有所改善。

伯恩斯坦全球奢侈品高級分析師Luca Solca指出，歐洲和亞太地區（不包括大中華區）的本土需求增加，加上大量遊客消費，令銷售顯著改善，而美洲市場則繼續受到強勁的本地需求帶動。他形容歷峰的業績，為廣泛的奢侈品行業復蘇，提供了早期的積極信號。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕歷峰集團（Richemont） 卡地亞（Cartier ）

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