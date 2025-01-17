水藍‧天岸兩房月租2.2萬 兩年急升26%

據悉，單位對上一份租約，於2023年以1.75萬元租出，即新月租較兩年前舊月租大增4500元或26%。業主2009年10月329.12萬元買入，租金回報約8厘。

縉城峰1房租2.35萬 高市價7%

此外，香港置業高級聯席董事譚浩智稱，西營盤縉城峰2座高層F室，實用面積374方呎1房間隔，獲中環上班族以2.35萬元承租，實用呎租約62.8元，較市價高約7%。業主2010年11月以約720.6萬元一手購入，租金回報約3.9厘。

世宙兩房月租1.65萬平屋苑紀錄

另一方面，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙本月至今錄約5宗租賃成交，當中3宗於最近一周錄得。包括第3座高層H室，實用面積429方呎兩房間隔，以1.65萬元租出，實用呎租38.5元，租金及呎租均追平同類單位去年7月、即暑期傳統租賃旺季所創下最高屋苑紀錄。上址業主2016年562.8萬元一手購入，租金回報約3.5厘。

另外，資料顯示，莊士中國（0298）旗下鴨脷洲弦岸中層D室，實用面積272方呎1房間隔，獲高才通以18,350元承租，實用呎租67.5元，而單位由莊士持有作收租之用。

高才通18350元租弦岸1房

二手買賣方面，新界上車屋苑再錄二手蝕讓，沙田河畔花園C座中層7室，實用面積242方呎，原則2房間隔，望公園及樓景，以323萬元易手，實呎13,347元。原業主2015年2月368萬元購入，持貨約10年帳面仍蝕45萬元或12%，連使費料實蝕60萬元或16%。

另利嘉閣分行客戶董事趙洛民稱，將軍澳日出康城峻瀅1期3座中層E室，實用面積736方呎，3房1套連士多房間隔，以660萬元沽出，為屋苑5年新低，實呎8967元。原業主2012年518.6萬元一手購入，持貨近13年帳面仍升141.4萬元或27%。