Belgravia Place 2期最快3月推 涉248伙

另一個推出的新盤、位於大埔美新里迎林，料年中獲批入伙紙，提供約120伙，主打開放式至兩房戶。林氏透露，有多於一個團體有意購入迎林全幢。當被問到恒地系的香港小輪（0050）與市建局合作的現樓項目深水埗映岸，並未包括今年的推盤大計內，他指出該盤亦有團體商討購買或租入全幢項目。

至於兩個本年推出的新盤，還有與新世界（0017）合作、涉約172伙的西半山衛城道8號，林達民稱，項目將以超級豪宅作定位，與同系區內的天匯等級看齊，大部分單位享維港景，最快本季推出，樓盤正進行執收工程，期望在「鳥語花香」階段才推出；另土瓜灣道項目擬次季推，提供831伙，主打1房至3房戶。

WHITESAND COVE涉40伙擬新春後登場

此外，華懋發展的西貢白沙灣低密度豪宅項目WHITESAND COVE，預計新春後上載樓書及推售。該盤提供40伙，為西貢白沙灣近15年來的新供應。翻查資料，區內對上一個新盤，要追溯至2009年落成的御濤，由華懋及裕泰興合作發展，由10座洋房組成。

華懋銷售總監封海倫表示，上述項目已獲批滿意紙，正進行優化工程，預計農曆新年後開放現樓示範單位，傾向以招標形式推售。

華懋銷售經理吳錫麟補充，WHITESAND COVE由6座洋房及5座低座住宅大樓組成，分層戶佔34伙，實用面積833至1772方呎，涵蓋3房至5房間隔，以及小量複式戶；其中洋房實用面積由2195至3162方呎，所有洋房均設有私人升降機及專屬停車位，可由停車場經私人升降機大堂直達洋房，而項目車位與單位比例大於1比1。

封海倫又稱，旗下與港鐵（0066）合作的何文田站瑜一1A及1B期，部署農曆新年後展開交樓程序，亦會以現樓重推餘貨，而長沙灣瑜悦亦料上半年前可交樓；至於旗下大埔公路大埔滘段項目，則最快今年內申請預售。