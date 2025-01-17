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經濟
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投資策略

預期樓市升 資金續流入 投資需求等支持日樓價

【明報專訊】日圓持續偏軟，加上當地低息環境，不僅吸引海外資金流入日本樓市，也增加國內投資房產抗通脹的需求，惟樓價已累升不少下，部分地區一手樓價見調整。業界人士普遍預期，投資需求未減，建築成本持續上漲及新供應減少，對今年日本樓價有一定支持。

近月日本一手公寓市場回軟，據日本不動產經濟研究所的數據，去年11月底，日本包括東京23區、東京都下、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣的東京圈，也稱首都圈，一手公寓平均售價按月跌13.5%，按年僅跌3.2%，至7988萬日圓，其中東京23區平均售價按年跌15%，至近1.09億日圓，但市中心以外地區升勢持續，東京都下一手公寓平均售價按年升16.9%，至5915萬日圓。

東京都周邊縣一手樓價均錄升幅，以埼玉縣升幅最大，一手公寓平均售價按年大升56%，至7308萬日圓，神奈川縣亦按年升15.8%，至7128萬日圓。至於包括大阪市、京都市、神戶市、兵庫縣等地區的近畿圈，去年11月近畿圈一手公寓平均售價按月雖大升37.9%，惟按年計則微跌1.1%至5225萬日圓，其中京都市一手公寓均價按年大升41.7%，至6116萬日圓，大阪市一手公寓均價則按年跌3.1%，至5562萬日圓。

首都圈二手公寓均價向上

二手公寓價格續受投資需求支持，據日本房地產研究調查公司東京Kantei的研究指出，由於投資資金持續流入，東京市中心二手公寓價格被進一步推高。日本首都圈去年11月二手公寓平均售價按月升2.1%，按年累升5.2%，至4968萬日圓，其中東京都二手公寓平均售價按月升2.4%，按年累升14.5%至7339萬日圓，東京23區二手公寓價按月升2.7%至，按年累升19.5%至8531萬日圓，而東京都心6區二手公寓平均售價按月亦升2.4%，按年更大升29.7%，至約1.4億日圓，為2004年1月開始調查以來首次突破此水平。

東京都周邊縣二手樓價表現相對遜色，再參考Kantei的數據，去年11月千葉縣二手公寓平均價格按月升0.8%，按年累升0.5%至2717萬日圓，表現已屬最佳，而埼玉縣二手公寓平均價格按月微升0.5%，按年則跌3%至2901萬日圓，表現最差。至於近畿圈，去年11月二手公寓平均售價按月跌2.1%，按年僅跌0.4%至2840萬日圓，其中大阪府雖按月錄1.3%跌幅，惟按年計則升3.7%至3155萬日圓，大阪市中心6區二手公寓均價仍向好，按月錄0.3%升幅，按年大升21.6%至6399萬日圓。

東京Kantei：市中心豪宅較受歡迎

東京Kantei指出，近年土地及建築成本上升持續反映於樓價上，導致預期樓價將進一步上升的投資資金持續流入樓市，尤其是較受富裕階層及海外投資者歡迎的市中心區域豪宅。

該公司主任研究員高橋雅之早前接受日媒訪問時表示，目前在東京購買住宅的主要目的不再是居住，而是投資，距東京較遠地區的投資需求相對較少，樓價較切合當地居民的居住需要。

建築成本上漲不僅影響日本樓價，也影響新盤供應。市場憧憬，隨着新供應持續減少，未來新盤開價或有提升空間，尤其是地理位置較理想的新盤，如有望受惠於世博效應的大阪市中心新盤，有望吸引投資資金流入。

近年大阪不乏針對旅遊業暢旺而推出的民宿住宅項目，One City Osaka是其中之一，該項目位於大阪東心齋橋，鄰近松屋町站，由東日物業創建發展，項目樓高8層，合共提供1個商舖位，以及29伙住宅單位，住宅單位面積由200至256方呎，單位售價約由75萬元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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