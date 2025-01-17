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經濟
2025年1月17日星期五
股市最前線
7企新入表申港上市 3隻A股 多家A股籌發H股 東鵬飲料據報擬集資最少78億
恒指再升236點 3日累漲650點
花旗大降恒指年底目標至22000
美英3對冲基金擬來港擴張
新世界連升兩日漲逾4％ 好友低位部署反攻挾淡
周大福創建擬發7.8億可換股債
證監港交所對指尖悅動採紀律行動 8前董事涉失當行為致公司失6.6億 尋求法庭頒賠償令
彭博：小紅書股東擬1560億估值洽售股份
Canalys：去年蘋果內地手機出貨量跌17%
陳茂波：去年港金融科企增15%
摩通：美倘加關稅 人幣貶值10%合理
萬科12境內債急挫 傳公安帶走CEO
外媒指削獎金 匯控：確保員工獲公允回報
貝森特：維持美元儲備貨幣地位 倡延長減稅 耶倫指或擾亂金融市場
狙擊超微電腦等聞名 興登堡研究宣布關閉
卡地亞母企上財季銷售額增10% 遠勝預期
張兆聰：金山雲可博回試高位
港元定存1個月年息6.18厘
人民幣定存高息精選
植耀輝：中芯似「炒過龍」 見好就收
方保僑：社交媒體審查的挑戰
技術取勝：長汽回升至13.3元遇阻
盧駿匡：恒指補回下跌裂口 短期現承接
劉思明：港股連升 受惠政策支持行業偏好
周顯：官員對財赤完全沒感知
譚新強：黃仁勳趕春運「回鄉」過年？
湯文亮：唔好經濟差時裁最差員工
預期樓市升 資金續流入 投資需求等支持日樓價
海盈山現樓昨首推65伙沽逾八成 周末11新盤推售330伙 3個月來最多
Belgravia Place 2期最快3月推 涉248伙
水藍‧天岸兩房月租2.2萬 兩年急升26%
信置大嶼山長沙地 批建24幢洋房 涉逾8萬呎
北都首簡介會近200名企業代表參與
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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7企新入表申港上市 3隻A股 多家A股籌發H股 東鵬飲料據報擬集資最少78億
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預期樓市升 資金續流入 投資需求等支持日樓價
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