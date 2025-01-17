萬科12境內債急挫 傳公安帶走CEO

該網記者多次撥打祝九勝手機電話，未有人接聽；發短信問詢亦未獲回復，並多次聯系萬科董事會秘書朱旭，惟對方未接聽電話及回復信息。本報昨亦向萬科求證祝被公安機關帶走一事，獲回覆稱暫無回應。《經濟觀察報》及後再引述多個消息報道，深圳相關工作專班已全面介入萬科，公司或面臨接管改組。

就債券跌停，萬科回應指針對今年到期的公開債務，會全力以赴，繼續從經營端及融資端等多方面籌集資金，並透過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快退出非主營業務、持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。

WIND數據顯示，目前萬科一年以內到期的境內債務約326.45億元（人民幣，下同）。公開市場方面，2025年萬科境內外累計到期債券共9隻，總規模高達215.9億元。然而在行業銷售未回復下，萬科去年全年合同銷售金額2460.2億元，較2023年全年的3761.2億元，按年跌34.6%。