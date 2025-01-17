陳茂波：去年港金融科企增15%

港擁內聯外通優勢 為內企出海首選

他稱香港提供一個對創科探索友善的環境，以及國際化的測試和應用場景，另香港有着「內聯外通」的獨特優勢，為內地企業出海的首選平台，隨着更多內地的金融和其他技術來港，必將引發更多的技術交流和互學互鑑，為香港以至區域的科技創新事業注入新能量。

微眾科技在港落戶 港可助輸出技術

陳茂波昨出席微眾科技揭牌暨合作簽約儀式時表示，香港擁有國際化的創科氛圍，在接近4700家初創之中，有近兩成的創辦人來自海外國家。他續稱，港府亦為創新提供政策和監管的支持，包括設立金融科技監管沙盒，鼓勵科企加快研發新產品和服務。截至去年11月底，共有接近360個金融科技項目在沙盒試行。

陳茂波表示，微眾銀行為微眾科技的母公司，微眾銀行為內地首家數字銀行，為小微企業和民眾提供普惠金融服務，而微眾科技落戶香港，代表着更多跨境及跨界別的創科合作，其亦為港深創科合作的又一例子。他表示，香港全鏈條的籌融資和專業服務，亦可支援微眾科技輸出先進技術及拓展國際市場，特別是為「全球南方」國家提供更普惠包容的金融服務，支持當地社會和經濟發展。