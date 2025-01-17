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經濟

Canalys：去年蘋果內地手機出貨量跌17%

【明報專訊】市場調研機構Canalys報告顯示，去年內地智能手機出貨量按年升4%至2.85億部，結束兩年跌勢。當中，維沃（vivo）去年出貨量按年增11%至4930萬部，以17%市佔率位居首位。至於蘋果（美：AAPL）因內地競爭加劇，出貨量按年跌17%至4290萬部，市佔率大減4個百分點至15%，排名落後於vivo及華為。

內地智能手機出貨量升4%

去年第四季，雖然蘋果以1310萬部出貨量位居首位（見表），但按年下跌25%，市佔率亦降至17%；vivo和華為均佔17%市場份額，分別排名第二及第三。小米（1810）出貨量達1220萬部，按年增長29%，成為增長最快的品牌，並連續4個季度實現市場份額增長。整體而言，第四季內地智能手機出貨量按年增5%至7740萬部。

Canalys研究經理Amber Liu指出，激烈的市場競爭促使廠商積極擴大其優勢領域的投資。vivo通過在線和線下渠道，加強與運營商的合作，並利用市場行銷和產品策略來鞏固入門級到中高端市場地位。小米則透過穩定出貨節奏、多代產品策略及其電動車與生態系統產品的協同效應，特別是家電，為其智能手機業務提供了助力。

料內地今年手機出貨量逾2.9億

他提到，雖然蘋果及其iPhone 16系列在第四季仍位居第一，但面臨國內旗艦設備日益加劇的競爭壓力。因此，蘋果透過季節性促銷、「以舊換新」計劃及擴大免息分期覆蓋範圍，提升高端市場競爭力及用戶留存率。

展望今年，Canalys分析師Lucas Zhong預計，內地智能手機出貨量將超過2.9億部，受益於需求穩定復蘇、宏觀經濟環境改善及渠道運營健康。此外，內地一月宣布的全國補貼政策涵蓋智能手機，將進一步推動市場增長。他續稱，更長電池壽命、更輕薄設計、創新外形尺寸及增強的人工智能（AI）驅動的操作系統，將吸引更多消費者，並惠及各價格段產品。

相關字詞﹕蘋果 智能手機出貨量

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