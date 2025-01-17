新世界連升兩日漲逾4％ 好友低位部署反攻挾淡

【明報專訊】新世界發展（0017）股價自去年12月27日起，跨年跌至本周二（即1月14日），連跌12個交易日並尋底，累計下跌22.31%後，至近日終見反彈並連升兩日。該股繼周三股價上升2.87%後，昨日儘管升幅收窄至1.63%，收報4.37元，但是累計兩日升幅仍達4.55%。相比周三只錄得6072萬元成交，世界昨日成交額進一步增加至1.41億元，好友趁市况好轉「挾淡倉」意味甚濃。
期權認購比例上升
在股價再現升勢及成交逐日增多之時，看淡新世界的多個合約月認沽期權連日未有再增開更低行使價系列，此前3.3元至3.7元的低價認沽期權的期權金呈現「乾跌」乏人問津。現貨月3.3元行使價的認沽期權更在零成交下叫價急跌一半，做價低見1仙。錄得成交的低價3.8元認沽期權則在錄得100張合約下，做價同樣大跌一半至2仙。淡友集中在4.3元行使價認沽期權開倉，成交多達329張，跌價三成，以0.14元成交。
反之看好該股的認購期權做價明顯大升。淡友聚焦於4.3元的認購期權雖然只錄17張合約成交，做價大升21.05%。好友囤重注的4.7元行使價認購期權，更多達325張合約成交，做價升16.67%。隨着好友反攻，新世界現貨月期權合約認購及認沽比例不再如此前一面倒呈一比九，至昨晚已變成35%對65%。從期權交投及好淡友角力形勢反映，分析相信反映好友正嘗試在低位收復部分失地。
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