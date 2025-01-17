美英3對冲基金擬來港擴張

【明報專訊】根據彭博社引述消息報道，3家全球對冲基金打算到港擴張，包括美國多策略投資管理公司Hudson Bay Capital Management LP、英國另類資產管理公司Sona Asset Management，以及總部位於紐約的Centiva Capital LP。據政府紀錄顯示，Hudson Bay於去年10月於香港註冊實體公司，而母公司管理價值200億美元（約1560億港元）資產。
Hudson Bay去年港註冊實體公司
彭博社續稱，Sona Asset Management現時管理價值近101億美元的資產，彭博社亦引用一份文件指出，公司去年8月於香港成立，另彭博社亦引述消息表示，Sona目前正打算透過重新配置及招聘補充人手。
根據證監會網站顯示，Centiva Capital旗下Centiva Capital HK Limited於去年11月底，獲得可提供資產管理的9號牌照。
彭博社引述消息表示，Centiva Capital三年前曾擴展至新加坡，但公司的亞洲主管Matthew Haudenschield及另一名交易員，於新加坡防疫限制結束後搬到香港。
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