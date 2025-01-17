美英3對冲基金擬來港擴張

Hudson Bay去年港註冊實體公司

彭博社續稱，Sona Asset Management現時管理價值近101億美元的資產，彭博社亦引用一份文件指出，公司去年8月於香港成立，另彭博社亦引述消息表示，Sona目前正打算透過重新配置及招聘補充人手。

根據證監會網站顯示，Centiva Capital旗下Centiva Capital HK Limited於去年11月底，獲得可提供資產管理的9號牌照。

彭博社引述消息表示，Centiva Capital三年前曾擴展至新加坡，但公司的亞洲主管Matthew Haudenschield及另一名交易員，於新加坡防疫限制結束後搬到香港。