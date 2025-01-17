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經濟

7企新入表申港上市 3隻A股 多家A股籌發H股 東鵬飲料據報擬集資最少78億

【明報專訊】繼續有A股大型企業加快來港發行H股步伐，本周三（15日）共5家公司向港交所遞交上市申請，其中三花智控（深：002050）、峰￼科技（滬：688279）均為A股上市公司，連帶去年12月發公告稱擬赴港發行H股的均勝電子（滬：600699）以及容大合眾亦於昨日遞表，即兩日內7家新入表申港上市公司當中，便有3家為A股。再加上東鵬飲料（滬：605499）及早前寧德時代（深：300750）均傳出擬聘投行準備赴港以「先A後H」上市，有業界人士預料「A+H」雙渠道融資將成為今年香港新股市場主題。

明報記者 邱潤青、江陵凱

據初步招股書資料顯示，三花智控為全球最大的製冷空調控制元器件和全球領先的汽車熱管理系統零部件製造商，中金（3908）及華泰國際為聯席保薦人。截至昨日收市，三花智控最新市值已達1052.53億元人民幣（約1118億港元）（見表），為內地大型零部件製造商之一。去年首3季，公司錄得收入205.63億元人民幣，按年增加8.36%。同期利潤為23.2億元人民幣，按年增5.53%。

三花智控市值逾千億

同樣於13日申請上市的A股晶片設計公司峰岹科技，專注於BLDC電機驅動控制晶片的設計與研發，中金為獨家保薦人。去年首3季收入4.33億元，按年大增53.78%。期內利潤1.84億元，按年上升48.24%。此外，家電品牌奧克斯電氣、文旅公司印象大紅袍及AI營銷商東信營銷亦於同日申請上市。

彭博社昨日引述消息人士報道，內地能量飲料生產商東鵬飲料將聘請摩根士丹利、瑞銀以及華泰證券等，協助來港掛牌，或於今年內招股，集資或高達10億美元（約78億港元）。東鵬飲料最新市值約1218.39億元人民幣（約1290億港元），為內地能量飲料市場領軍品牌。加上彭博社引述消息稱，寧德時代或聘請美銀、中金、中信建投證券及摩根大通牽頭安排在港上市事宜，大型A股上市公司赴香港上市正成為趨勢。

德勤：內地企業借港平台「出海」

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，目前內地A股出現階段式收緊上市，即使A股上市後增發股份亦不太便利，規例亦要求A股公司需要符合有關派息要求，才可增發股份。另內地監管當局近期亦表明支持內企到港上市，令香港作為首次公開招股及上市後融資的平台受內地企業歡迎，預料「A+H」雙渠道融資繼續為今年香港新股市場的主題。

歐振興續稱，內地企業需要一個國際平台融資「出海」（即將業務向外擴張及國際化），將其供應鏈重組，減低地緣政治風險，同時亦增加品牌於國際上的認知度，而香港作為成熟的融資平台亦為內企境外集資的首選。

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