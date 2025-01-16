料領展短期不會再供股 現股息率逾8厘吸引

領展在2022年3月美國開始大幅加息前數年積極收購內地及海外物業，結果令負債比率大幅上升，2023年初更要供股集資188億元部分用於減債，拖累基金價格由2019年7月高位近100元大跌近七成，昨日收報31.3元，惟黃梓皓認為，領展現價息率逾8厘，已反映不少壞消息，而他亦預期其短期不會再供股。

借錢收購推高負債率 2023年供股爭議大

黃梓皓表示：「我覺得領展短期再供股機會是不大的，原因是該房託並非地產發展商，目前只有安達臣道一個發展項目，其業務基本上便是每年收租再減去經營開支及利息開支等後便將收益100%分派予股東。點解領展在2023年初要供股呢？原因是領展在此前幾年覺得利率低，便借錢去收購、海外擴張，目標是推動增長，結果在2022年3月開始的加息周期中，需要供股才可令負債比率回落至比較合理的水平。現時上述調整已完成，若沒有特別重大資本開支的需要，我短期內睇唔到點解領展還會供股；除非領展發現一個好吸引的投資項目，其唔夠錢買又好想買才不排除要再供股，但經過上次供股所帶來的爭議，我覺得管理層就再供股會很小心。」

明報記者 葉創成

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