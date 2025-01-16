明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

GRAND SEASONS大手客3610萬掃6伙

【明報專訊】不足兩周將迎來農曆新年，會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，昨晚以先到先得形式首輪開售138伙，最終單日沽出31伙，當中錄得大手客入市個案。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，有一組買家連購該盤6伙，涉資約3610萬元。整個系列自去年3月開售後迄今累售達1000伙，套現逾62億元。

海盈山累收1770票 今推售87伙

另一個鐵路盤、嘉里（0683）等合作的黃竹坑港島南岸海盈山，今日黃昏時分將發售87伙，過去8日累收1770票，以65伙價單單位計，超額約26倍。是次價單發售的65伙，定價1224.6萬元起，扣除所有最高折扣及回贈後，兩房折實價約950萬元入場，實呎約1.94萬元起：另22伙3房1套單位以招標推售。

Blue Coast II 4房3342萬沽 呎價2.7萬破頂

海盈山開售前，同區長實（1113）Blue Coast II， 則售出3座25樓B室，實用1224方呎、4房雙套間隔，成交價3342萬元、實呎約2.73萬元，成交價及呎價創項目新高，據悉買家為退休人士，入市作自用；樓盤自去年10月起推售迄今累售296伙，套現39億元。

啟德海灣兩房特色戶803萬沽 呎價逾2萬

信置（0083） 等發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，新近以8500萬元標售第1座17樓B室，實用1841方呎，3房雙套間隔連車位，呎價逾4.6萬元。另現樓在即、嘉華（0173）牽頭的啟德跑道區啟德海灣，首錄特色戶成交，為第2B座1樓H室，實用390方呎兩房戶連平台，成交價802.8萬元，呎價逾2萬元。另新世界（0017）北角皇都5日內累售5伙，套現逾2億元，平均呎價約3.44萬元，新售出31樓B2室，實用1246方呎，4房1套間隔，連雙車位及1個電單車車位，成交價4236.4萬元，呎價3.4萬元，該買家具新加坡籍背景。

相關字詞﹕皇都 啟德海灣 St. George's Mansions 港島南岸 日出康城 海盈山 港鐵 GRAND SEASONS 新盤

上 / 下一篇新聞

中聯辦祁斌倡6月辦全球產業峰會 引企業北都建廠 另倡推資本市場白皮書
中聯辦祁斌倡6月辦全球產業峰會 引企業北都建廠 另倡推資本市場白皮書
黃天祐：續優化市場 檢討每手股數規定
黃天祐：續優化市場 檢討每手股數規定
港去年貨櫃吞吐28年最少 深圳創新高
港去年貨櫃吞吐28年最少 深圳創新高
恒指再彈66點 中芯見逾4年半高
恒指再彈66點 中芯見逾4年半高
再37中企列美實體清單 包括紫金
再37中企列美實體清單 包括紫金
人行港發央票超購1.16倍 分析：反應一般
人行港發央票超購1.16倍 分析：反應一般
議員指增長基金有合伙人3年未投資 許正宇：投資步伐不同 已全在港設辦公室
議員指增長基金有合伙人3年未投資 許正宇：投資步伐不同 已全在港設辦公室
明天更好基金倡拓綠色金屬大宗商品交易
明天更好基金倡拓綠色金屬大宗商品交易
HashKey料今年集團收支平衡
HashKey料今年集團收支平衡
Argyle Street折讓五成敵意爭購綠科
Argyle Street折讓五成敵意爭購綠科
美麗華31億向恒地購香檳大廈
美麗華31億向恒地購香檳大廈
恒生投資看好內地消費股
恒生投資看好內地消費股
美上月核心CPI升3.2% 低預期 提振減息預期 道指早段曾升逾700點
美上月核心CPI升3.2% 低預期 提振減息預期 道指早段曾升逾700點
拜登據報再推新限制 防台積電等晶片輸華
拜登據報再推新限制 防台積電等晶片輸華
摩通去年賺580億美元 美銀行業史上最高
摩通去年賺580億美元 美銀行業史上最高
張兆聰：招行資產質素穩定 可候低收集
張兆聰：招行資產質素穩定 可候低收集
港元定存3個月定存年息達5厘
港元定存3個月定存年息達5厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：網易或回試147元支持
技術取勝：網易或回試147元支持
中信里昂：今年恒指「蛇行曲折」
中信里昂：今年恒指「蛇行曲折」
劉思明：市場對新興產業興趣高 新能源車股回吐可吼
劉思明：市場對新興產業興趣高 新能源車股回吐可吼
周顯：比特幣只欠國家背書
周顯：比特幣只欠國家背書
湯文亮：民調公投結果相反 人性使然
湯文亮：民調公投結果相反 人性使然
英基4.4億購港運大廈兩層作總部 涉約4萬呎 較過去10年租鰂魚涌商廈2萬呎倍增
英基4.4億購港運大廈兩層作總部 涉約4萬呎 較過去10年租鰂魚涌商廈2萬呎倍增
市建局逾億收購盧華南角道舊樓
市建局逾億收購盧華南角道舊樓
趙國雄籲勾地賣地雙軌並行更靈活
趙國雄籲勾地賣地雙軌並行更靈活
「鞋王」750萬沽海濱南岸3房 低高峰27%
「鞋王」750萬沽海濱南岸3房 低高峰27%
apm逾900萬新春推廣 料生意額增一成
apm逾900萬新春推廣 料生意額增一成
富瑞證券黃梓皓：收入穩降息 港樓價今年升中高單位數
富瑞證券黃梓皓：收入穩降息 港樓價今年升中高單位數
料領展短期不會再供股 現股息率逾8厘吸引
料領展短期不會再供股 現股息率逾8厘吸引