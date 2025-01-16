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經濟

香港地產

趙國雄籲勾地賣地雙軌並行更靈活

【明報專訊】政府賣地收入減少，近期有地產界人士及市民均提出建議，政府可考慮恢復勾地計劃，惟政府已明言無意恢復勾地制度，並指政府希望掌握賣地主動權（見表）。長實（1113）執行董事趙國雄昨早出席電台訪問時表示，賣地主導權一向在政府手上，即使推行勾地制度，發展商勾地價亦要達政府意向才勾出土地，主導權仍在政府手上，因此若賣地及勾地制度雙軌並行，可令整個賣地制度更靈活。

他指出，有時發展商市場觸覺較政府好，然而政府在城市發展及政策方向上考量，他作為發展商，只是提出意見。他更舉例稱，現時新加坡一直以勾地及賣地雙軌制度進行，當地發展商更可以向政府建議怎樣發展土地，最終土地的發展，仍由政府決定。

本港多年依賴賣地 需找新方向轉型

趙國雄分析，本港財政過去多年依靠賣地收入，過去數年本港人口沒有太大增加，所以政府應考慮本港經濟是否要轉型。他以自己家鄉江蘇常州為例，以往依賴地產業，曾有一段時間市道暢旺，但供過於求，「好多樓起了無人住、也租不出」，被稱為「鬼城」，更有不少地產項目爛尾。後來，常州轉作發展新能源及高科技產業，前年起本地生產總值已達萬億元人民幣。

他指出，香港同樣有能力、人才和資金轉型，未來經濟發展可以有多個新領域，會比單靠地產好，並重申地產發展仍然重要，惟經濟基礎不好，地產也難以有好發展，現時本港兩者皆遜色，需要急切找出新方向轉型。

被問及樓市表現，趙國雄表示，租金高企，目前供樓利息仍高，約在3厘水平，市民沒誘因轉租為買，因此過去2至3年新盤銷售一般，令庫存量一直高企。他亦稱，發展商今年目標仍以套現為主，及後再籌備未來發展。展望今年樓市發展，估計樓價已見底，但因庫存量仍然高，料今年樓價預料窄幅上落，因市場選擇多，買家自用是適當時機入市。另房屋局打擊濫用公屋等，過去兩年半共收回約7000間公屋，趙國雄認為成績顯著，並稱這類家庭被收回公屋單位後，部分會住回自己持有的物業，流入私人市場屬少量。

去年補地價逾52億 11年新低

此外，地政總署昨日公布，去年全年補地價收入約52.39億元，較2023年197.61億元大減73.5%，除連續3年下跌外，亦為2013年37.43億元後11年新低。去年第四季土地註冊處共註冊了15宗契約修訂及兩宗地段增批個案，其中兩宗為不涉補價金額的技術性契約修訂，有關個案涉及補價金額約6.19億元，較第三季跌約67.2%。

相關字詞﹕勾地 補地價 地政總署 趙國雄 長實

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