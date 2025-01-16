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經濟

香港地產

市建局逾億收購盧華南角道舊樓

【明報專訊】市建局在九龍城一帶進行收購，其中近年發展AVA系列納米樓的投資者盧華家族，其持有的一籃子物業，獲市建局以共1.15億元收購，包括南角道47號及南角道49號全幢，各以3920萬元獲收購，而南角道42號地下及1樓，收購價則為2970萬元；另南角道3樓，收購價697萬元。資料顯示，盧華至少仍持有南角道43及45號，並曾申請強拍，有關登記部分仍未顯示收購價。

此外，太子聯合廣場地下27號舖，面積450約方呎，新近以2150萬元售出，呎價4.78萬元，較原業主1年前放售價約3000萬元減價850萬元或約28%。資料顯示，舖位原業主為銀城物業投資創辦人何國鴻，2010年以3350萬元購入，持貨約14年，現帳面蝕讓約1200萬元或36%。

盞記燕窩1億放售

田灣興偉中心12樓

另一方面，中原（工商舖）工商部高級分區營業董事張志傑表示，田灣海旁道7號興偉中心12樓全層，面積約27,280方呎，叫價約1億元，平均呎價約3665元，物業其中的半層寫字樓樓面亦同時出租，意向月租約25萬元，呎租約為9元。

資料顯示，業主為盞記燕窩或相關人士，於2007年以約2520萬元購入，若以意向價1億元放售，帳面料獲利7480萬元或近3倍。

相關字詞﹕盞記燕窩 市建局 南角道 盧華

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