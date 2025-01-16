市建局逾億收購盧華南角道舊樓

此外，太子聯合廣場地下27號舖，面積450約方呎，新近以2150萬元售出，呎價4.78萬元，較原業主1年前放售價約3000萬元減價850萬元或約28%。資料顯示，舖位原業主為銀城物業投資創辦人何國鴻，2010年以3350萬元購入，持貨約14年，現帳面蝕讓約1200萬元或36%。

盞記燕窩1億放售

田灣興偉中心12樓

另一方面，中原（工商舖）工商部高級分區營業董事張志傑表示，田灣海旁道7號興偉中心12樓全層，面積約27,280方呎，叫價約1億元，平均呎價約3665元，物業其中的半層寫字樓樓面亦同時出租，意向月租約25萬元，呎租約為9元。

資料顯示，業主為盞記燕窩或相關人士，於2007年以約2520萬元購入，若以意向價1億元放售，帳面料獲利7480萬元或近3倍。