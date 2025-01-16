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經濟

香港地產

英基4.4億購港運大廈兩層作總部 涉約4萬呎 較過去10年租鰂魚涌商廈2萬呎倍增

【明報專訊】近年以放售物業為主的英基學校，新近大手入市港島東商廈自用。英基學校協會斥資逾4.4億元購入北角港運大廈兩層全層寫字樓，計劃於今年由現時租用的鰂魚涌辦公室遷入該廈，據知，新購入的辦公室樓面，將較目前租用樓面增加約1倍，而物業持有人為前律政司長鄭若驊的丈夫潘樂陶或有關人士持有，早於2010年1月以2.35億購入，持貨約15年，帳面大賺2.05億元或近九成。

明報記者

仲量聯行表示，英基學校協會購入北角港運大廈12及13樓兩層全層寫字樓作自用，物業樓齡約28年，面積40,380方呎，以交吉形式出售，而英基學校協會計劃於今年由現租用的鰂魚涌辦公室遷入該廈。據悉，英基以呎價1.1萬元、總價逾4.4億元購入物業，屬市價水平。英基學校協會行政總裁葛琳表示，很高興購入位於北角的寫字樓物業，並將於今年稍後遷入作為英基學校協會的全新總部。葛又稱，是次不僅是當前市場環境下一個合理的財務決策，更充分彰顯了該會對香港及本地人士的承諾，而英基在港「土生土長」，與這座城市有着深厚的連結，新寫字樓將進一步鞏固該會與香港的緊密聯繫。

潘樂陶或相關人士15年帳賺2億

英基目前在港22所國際學校，為學生提供從K1到Y13的IB課程。據代理資料顯示，該校總部設於鰂魚涌英皇道1063號25樓全層，涉約2萬方呎，自2013年起租用該物業至今，現購置物業後，所佔用樓面將較現時增加約1倍。翻查資料，英基書院曾於2022年放售赤柱環角道豪宅地皮，地盤面積達4.2萬方呎，提供32幢洋房，當時市值約16億至20億元。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，近期甲級商廈價格回落至吸引水平，吸引大學等教育機構入市。陳又稱，英基學校協會是次購置兩層寫字樓作自用，進一步反映市場對寫字樓空間的持續需求，預計未來教育機構等用家的自用需求將持續釋放，推動商廈市場交投。

英基葛琳：鞏固該會與港緊密聯繫

事實上，近半年市場接連錄得教育機構入市個案，以都會大學最為積極，自去年6月起，斥36.5億元購入兩幢物業，分別以10億元購入紅磡機利士南路城木酒店作學生宿舍，另去年底以26.5億元購入同區祥祺中心全幢，料作教學用途。另市場消息亦稱，城市大學以8.8億元購入尖沙嘴明輝中心基座商場及寫字樓。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，本地用家再度活躍於市場，上季大部分購入的商業樓面將作教育用途，突顯來自教育界需求正不斷增長。隨着校外學習中心和學生住宿的需求持續上升，投資者應把握將商業物業重新定位，或收購有關物業出租作教育用途的良機，有望以較長的租期來增強現金流和回報。

相關字詞﹕鄭若驊 潘樂陶 港運大廈 仲量聯行 英基學校協會

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