中信里昂：今年恒指「蛇行曲折」

報告預測顯示，代表恒指嘅「土雞」今年獨佔鰲頭，迎來創造力、合作與成長嘅機遇；而雞與蛇相互牽引，將激發行業創新轉型。但由於蛇嘅流年缺金，預示今年恒指增長依然有限。報告提到，木屬性係今年「運勢達人」，布藝、繪畫卷軸裝裱及藝廊等行業可能展現活力。在木催生下，屬火產業如大型油氣、剪髮舖等會興旺發達。不過，雖然火系行業活躍，但今年第二強嘅五行係水。報告話，今年八字中水氣充盈，貿易航運等常規屬水行業或會保持強勁。

至於五行屬土嘅產業雖然升勢唔多，但仲有發展空間，古董文玩同諮詢公司可能喺年內獲益。而五行最弱嘅係金，即使春秋兩季或有月度些少升幅，大部分時間金和金類行業嘅預期表現只係無風又無浪。

中信里昂舊年龍年快到時，都預測恒指上半年總體疲軟、喺7及8月份恢復元氣後，就平步青雲。小琴睇返，即使具體月份嘅預測唔叫完全準確，但係整體走勢都估中嘅。舊年1月，恒指曾低見14,794點，之後走勢反覆向上，到9月受美國減息及中央救市「組合拳」帶動，喺10月升到23,241點嘅年內高位。

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[小琴密語]