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經濟
2025年1月16日星期四
技術取勝
投資策略
中聯辦祁斌倡6月辦全球產業峰會 引企業北都建廠 另倡推資本市場白皮書
黃天祐：續優化市場 檢討每手股數規定
港去年貨櫃吞吐28年最少 深圳創新高
恒指再彈66點 中芯見逾4年半高
再37中企列美實體清單 包括紫金
人行港發央票超購1.16倍 分析：反應一般
議員指增長基金有合伙人3年未投資 許正宇：投資步伐不同 已全在港設辦公室
明天更好基金倡拓綠色金屬大宗商品交易
HashKey料今年集團收支平衡
Argyle Street折讓五成敵意爭購綠科
美麗華31億向恒地購香檳大廈
恒生投資看好內地消費股
美上月核心CPI升3.2% 低預期 提振減息預期 道指早段曾升逾700點
拜登據報再推新限制 防台積電等晶片輸華
摩通去年賺580億美元 美銀行業史上最高
張兆聰：招行資產質素穩定 可候低收集
港元定存3個月定存年息達5厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：網易或回試147元支持
中信里昂：今年恒指「蛇行曲折」
劉思明：市場對新興產業興趣高 新能源車股回吐可吼
周顯：比特幣只欠國家背書
湯文亮：民調公投結果相反 人性使然
英基4.4億購港運大廈兩層作總部 涉約4萬呎 較過去10年租鰂魚涌商廈2萬呎倍增
市建局逾億收購盧華南角道舊樓
趙國雄籲勾地賣地雙軌並行更靈活
GRAND SEASONS大手客3610萬掃6伙
「鞋王」750萬沽海濱南岸3房 低高峰27%
apm逾900萬新春推廣 料生意額增一成
富瑞證券黃梓皓：收入穩降息 港樓價今年升中高單位數
料領展短期不會再供股 現股息率逾8厘吸引
技術取勝：網易或回試147元支持
【明報專訊】海螺水泥料約20元沽壓大（圖）
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