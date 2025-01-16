摩通去年賺580億美元 美銀行業史上最高

高盛上季利潤增逾1倍

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）稱：「令我感到鼓舞的是，我們已達到或超越5年前公司發展戰略所設定的幾乎所有目標。」高盛第四季投行業務收入按年增長24%，達20.5億美元。股票和債務承銷收入分別按年增長98% 和51%。

摩通第四季收入按年增長11%至427.7億美元，當中投行收入按年增長49%，市場收入按年增21%。企業客戶正為其業務的大額投資尋找融資方案，數據中心及技術升級是重要的投資方向。摩根大通財務總監 Jeremy Barnum稱，整體環境的樂觀情緒顯著增升，「我們當然樂意看到美國等地的企業最高管理層更為樂觀」。不過，摩通行政總裁戴蒙表示，有理由對未來感到擔憂。他表示，當前和未來的支出需求可能會引發通脹，因此通脹可能會持續一段時間，而地緣政治仍處於二戰以來最危險和複雜的情况。

不過業界至少目前情况仍然不錯。以資產值計算，美國第三大銀行花旗集團（美：C）季度利潤達28.6億美元，而去年同期虧損18.4億美元。該股早段升7%。 富國銀行（美：WFC）第四季利潤按年增長47%，達到50.8億美元，股價早段升6%。

（綜合報道）

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