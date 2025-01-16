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經濟
國際金融

摩通去年賺580億美元 美銀行業史上最高

【明報專訊】大型企業客戶對美國經濟前景，以及下屆特朗普政府的經濟政策感到樂觀，提振了撮合交易（deal-making）、融資及交易活動，推動華爾街大行第四季利潤急增。由於投行業務強勁、資產管理業務擴張，加上資產負債表押注帶來的意外收益，高盛（美：GS）第四季利潤按年增長超過1倍，達到41億美元。以資產值計算，美國最大銀行摩根大通（美：JPM）第四季利潤亦按年增長50%至140億美元創新高。摩通全年利潤增至580億美元，創歷來紀錄，也是美國銀行業史上最高。摩通股價早段升逾1%，而高盛股價升6%。

高盛上季利潤增逾1倍

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）稱：「令我感到鼓舞的是，我們已達到或超越5年前公司發展戰略所設定的幾乎所有目標。」高盛第四季投行業務收入按年增長24%，達20.5億美元。股票和債務承銷收入分別按年增長98% 和51%。

摩通第四季收入按年增長11%至427.7億美元，當中投行收入按年增長49%，市場收入按年增21%。企業客戶正為其業務的大額投資尋找融資方案，數據中心及技術升級是重要的投資方向。摩根大通財務總監 Jeremy Barnum稱，整體環境的樂觀情緒顯著增升，「我們當然樂意看到美國等地的企業最高管理層更為樂觀」。不過，摩通行政總裁戴蒙表示，有理由對未來感到擔憂。他表示，當前和未來的支出需求可能會引發通脹，因此通脹可能會持續一段時間，而地緣政治仍處於二戰以來最危險和複雜的情况。

不過業界至少目前情况仍然不錯。以資產值計算，美國第三大銀行花旗集團（美：C）季度利潤達28.6億美元，而去年同期虧損18.4億美元。該股早段升7%。 富國銀行（美：WFC）第四季利潤按年增長47%，達到50.8億美元，股價早段升6%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕富國 花旗 利潤 摩根大通 高盛

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