拜登據報再推新限制 防台積電等晶片輸華

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，卸任在即的美國總統拜登，繼周一頒布晶片出口分級管制後，又準備頒布更多對華晶片出口限制措施，以堵截台積電（美：TSM；台：2330）、三星電子（韓：005930）及英特爾（美：INTC）等生產的先進晶片對華出口。消息稱，鑑於被美方列入制裁名單的華為取得了台積電的晶片，美國政府的最新措施將促使晶片商更仔細審查客戶，加強盡職調查，避免關鍵技術落入中國受管制企業手上，預計最新措施最快可能在周三公布。
新規主要針對最大型晶片商
知情人士透露，最新的出口限制措施，主要針對全球最大型的晶片製造商，目標是從源頭阻止中國取得先進晶片。新措施旨在協助晶片商確定哪些設計，以及哪些客戶受到美國貿易限制，目標是識別「可能試圖規避美國限制」的中國企業。
根據新措施的草案內容，14納米或16納米以下製程的晶片將面臨全球管制，須獲美國政府許可才能在中國及其他受管制的國家銷售。以14納米或16納米製程作為管制門檻，意味一些不受現行貿易條例管制的普通晶片也將受到影響。不過消息稱，只要晶片的晶體管數量少於300億個，並且由值得信賴的企業封裝，它們將不會被視為受管制的先進晶片。
14納米或16納米以下製程面臨管制
知情人士稱，新管制範圍比美國官員原先向台積電暗示的範圍更廣，主要鎖定由中國企業設計的AI加速器。
拜登政府周一才頒布AI晶片出口分級管制，美國核心盟友將不受影響，而中國及俄羅斯等原已被禁止購買先進晶片的國家，未來將面臨更多限制。最大轉變是將全球大部分地區納入新的管制類別，以限制它們可購買的晶片運算能力上限，防止中俄等透過第三方取得先進晶片。不過中國幻方量化旗下投資的AI模型Deepseek最近推出的最新版本V3，在預訓練階段只用了約280萬H800 GPU小時，訓練成本不到600萬美元，反映軟件創新有助突破硬件的限制。