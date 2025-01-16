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經濟
國際金融

美上月核心CPI升3.2% 低預期 提振減息預期 道指早段曾升逾700點

【明報專訊】繼生產者物價指數（PPI）意外降溫後，昨公布的美國12月核心通脹升幅亦意外回落。剔除波動較大的食品及能源價格，美國去年12月核心消費者物價指數（CPI）按月升幅輕微回落至0.2%，按年升幅則回落至3.2%，分析師原預期維持在3.3%不變。

美國12月整體CPI則按月升0.4%，略高於預期。按年計算，12月CPI升2.9%，是去年7月以來最大升幅，但符合預期。PPI和核心CPI升幅回落，提振了市場對美聯儲的減息預期，加上銀行業利潤強勁增長，道指早段曾升逾700點，標普500指數升逾1%，而納指升逾2%。泛歐Stoxx 600指數午夜前升逾1%。

美10年國債孳息低見4.637厘

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員預期1月與3月的減息概率仍然極低，不過5月減息0.25厘或以上的概率升至四成半左右，而6月此概率更升至六成半。全年減息半厘或以上的概率，則由三成半左右升至五成。

美匯指數昨晚跌穿109。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率回落至4.26厘。美國10年期國債孳息率下跌多達0.15厘，低見4.637厘，是1月9日（即非農數據公布前一天）以來最低水平。兩年期至20年期的國債孳息率各回落至少0.1厘，抹去非農數據公布以來的大部分升幅。

英上月通脹意外降溫 英鎊靠穩

Brandywine Global投資組合經理Jack McIntyre表示，數據支持美聯儲的下一步行動仍是減息。由於通脹率是關鍵的變量，這可能意味美國10年期國債孳息率可能會在4.5厘至4.8厘之間整固。高盛資產管理的分析指出，CPI數據「強化了美聯儲減息周期尚未完結的論點」，但強勁的就業市場意味美聯儲仍要保持耐心，要有更多通脹回落的數據才能進一步減息。摩根士丹利財富管理的分析指，CPI數據不會改變本月暫停減息的預期，但會遏抑有關美聯儲可能加息的討論。

英國通脹亦出乎意料降溫，12月CPI按年升幅回落至2.5%，市場原預期維持在2.6%不變。12月核心CPI按年升幅亦由11月的3.5%回落至3.2%，反映英國物價壓力有降溫迹象，提振了市場對英倫銀行2月減息的預期。英鎊兌美元昨在1.22水平靠穩；英鎊兌港元在9.5算徘徊。

此外，繼日本央行副行長冰見野良三暗示日央行可能下周加息後，日本央行行長植田和男昨進一步釋出類似信號。植田和男稱，日本央行將在下周會議決定是否加息，並表示對薪酬上漲的信心增強。日圓兌每美元昨漲至156水平；每百日圓兌港元回升至4.97算。

（綜合報道）

[國際金融]

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