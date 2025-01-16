Argyle Street折讓五成敵意爭購綠科

綠科去年停牌前收報0.28元，市值3.82億元，據其2023年報所載資產淨值高達10.91億元。其主要股東賽伯樂、主席古潤金及傅靖琪分別持股24.89%、17.77%及11.71%，街貨佔45.35%。

博不願受停牌限制持貨人先交貨

由於聯合集團（0373）行政總裁李成輝任大股東的亞太資源，透過Metal X於去年10月向綠科提出可能收購至今仍未出招，加上綠科仍停牌，因此ASM今次正式提出部分要約，或博部分不願受停牌限制的持貨人先交貨。資料顯示Metal X與綠科在澳洲的錫礦，分別各持股五成，因此為利益相關方。

在綠科捲入收購戰同時，綠科不單因未能刊發中期業績而停牌，據ASM公告所言，留意到綠科還涉及3項企業管治事件，包括向股東賽伯樂還款6700萬元時，賽伯樂聲稱未收款，又未能贖回4800萬元基金投資，以及未經董事會批准下對聯營公司投資1020萬元，目前正處於法證調查。ASM認為由於另一潛在要約方的要約尚未發出，主板公司按例停牌18個月便除牌，其認為是次要約可讓股東出貨，並可維持公眾持股量。同時其亦看好綠科的錫礦前景。