HashKey料今年集團收支平衡

中美競爭或相互影響政策發展

問及中國政府未來開放投資虛擬貨幣的可能，肖風相信，國與國之間行業競爭會互相影響，中國政府也可能作出響應，政策會逐漸變化。如果美國「做多一點」，香港的角色亦會變得更重要，令港的發展空間更多更快，以參與全球競爭。

至於HashKey Exchange的行政總裁人選，他表示，平台現時已有4個RO（負責人員），符合香港牌照的規定較證監會要求的兩個為多；日後集團層面亦會有人手管理平台業務。

十大預測當中，41%社群成員預期DEX（去中心化交易所）及CEX（中心化交易所）的新機遇，DEX可借勢「AI Agent+Meme」帶動市佔率大升，CEX就擁抱DeFi（去中心化金融），高收益理財吸引資金入場；27%料美元穩定幣市值突破3000億美元，主要由合規穩定幣、收益型穩定幣、以及由RWA（現實世界資產）支持的穩定幣需求的增加來推動。