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經濟

人行港發央票超購1.16倍 分析：反應一般

【明報專訊】金管局宣布，人行於本周五（17日）發行破紀錄600億元（人民幣，下同）的6個月期央行票據，其投標結果出爐，票據錄申請額1297.32億元，較發行額超購1.16倍，中標利率3.4厘，為同期央行票據的新高。本次的中標利率同時亦較去年12月，發行200億元央行票據時高出85點子（1厘等於100點子）。有分析認為，以是次人行以高息及大額發行央行票據而言，認購反應一般。

「短暫支持人民幣 難改長期積弱」

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，是次人行以高息及發行大額央行票據，認購反應一般。按目前離岸人民幣6個月拆息為2.75厘（見圖），與該批債券中標利率有65點子息差。盧指人行大規模發央行票據，目的「毫無疑問」是為收緊人民幣銀根，支撐近期處弱勢的人民幣，其雖可為人民幣匯價帶來短暫支持，但不太可能改變長期積弱趨勢。

有中資行交易員向本報表示，留意到近日不少中資行匯出美元至離岸市場，拖低美元拆息，推斷此舉或為離岸市場提供沽美元、買人幣的「彈藥」，從而穩定離岸人民幣匯價。惟盧楚仁認為，市場均認為美元較強勢，不會貿然沽美元買人民幣，中資行鼓勵沽美元、撐人民幣匯價，相信此舉的吸引力不大。

昨美匯維持109水平，市場人士表示近期中資行及人行不斷沽美元買人民幣，以及開出較強中間價，務求支撐人民幣匯價。而近3個交易日人幣離岸價走勢較在岸價強，昨日截至昨晚10時半左右，人民幣離岸價報7.3387，3日累升246點子（1元等於1萬點子）；在岸價報7.3297，累升29點子。至於人行昨開出中間價7.1883，較前一日高出5點子，同時較市場預測均值偏強1417點子。

相關字詞﹕盧楚仁 人民幣貶值 人民幣匯價 離岸人民幣 在岸人民幣 人民幣 央行票據 金管局

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