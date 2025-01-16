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經濟

黃天祐：續優化市場 檢討每手股數規定

【明報專訊】港交所（0388）去年推出的新庫存股份機制，刪除有關註銷回購股份規定，並容許以庫存方式持有回購股份。證監會主席黃天祐表示，雖然過去一年本港資本市場面對許多挑戰，但同時於各機構努力下促進市場增長，當中包括去年6月11日生效的新庫存股份機制，新機制落地後至12月底間，已有80家公司以庫存方式持有回購股份，他認為新庫存機制能提升公司市值。

80公司庫存方式持回購股份

黃天祐昨於第二屆香港資本市場論壇2025表示，市場流動性和效率，為證監會及聯交所聚焦的另一主要範疇，聯交所亦已宣布分兩個階段，分別於今年中以及明年中，將不同價格範圍的股票上落價位調低，確保本港股票市場在全球保持競爭力。

新股方面，黃天祐提到去年本港迎來71宗新上市，共籌870億元，新股集資額全球排名由2023年第六，升至去年的第四名。特別於去年4月至年底，即中證監公布「五招」加強內地資本市場與香港的合作措施後，期內共59家公司首次公開招股，佔去年全年新股上市數目八成，共籌830億元，佔去年集資額九成。

另外，黃天祐提到去年修訂的《企業管治守則》旨於提升董事會的成效，加強企業的決策能力，並且滿足國際投資者對管治水平的期望，從而帶動上市公司的績效和股價表現。展望未來，黃天祐表示，證監會亦正與聯交所共同推進其他優化上市市場的措施，例如檢討每手股數規定，以及檢視現有的交易和結算基礎設施等，務求提升資本效率和降低交易成本。

相關字詞﹕港交所 集資額 買賣價差 新股 市值 庫存股 股份回購 庫存股份 證監會 黃天佑

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