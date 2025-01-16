中聯辦祁斌倡6月辦全球產業峰會 引企業北都建廠 另倡推資本市場白皮書

明報記者 陳偉燊

「搞好香港經濟，關鍵在於金融；搞好香港金融，關鍵在於資本市場。」祈斌昨日出席「第二屆香港資本市場論壇」時發表開幕致辭說。他就香港國際金融中心的建設，提出要推動更多內地和國際優質企業來港上市，優化中港金融監管協調機制，指監管部門正研究進一步優化內地企業赴港上市核准機制，同時香港也應主動赴內地和國際宣傳香港資本市場優勢。他引述人民銀行行長潘功勝日前提及提高外匯儲備在港的資產配置比例，下一步要推進引導社保、養老金等內地中長線資金投資海外及香港資本市場。同時積極歡迎全球投資者參與香港資本市場，分享紅利。

引導社保等長線資金投資港資本市場

另外，他提出要推動發布《香港資本市場白皮書》，提升香港資本市場水平，建設一流國際市場。透過發布《白皮書》，對標全球最高標準，提出改進意見，列出改革路線圖、時間表，推動政府、業界、學者多方參與。祁斌亦提出可推動今年6月舉辦「香港全球產業合作峰會」，認為峰會可吸引國內外數千名企業領袖參加，推動人工智能、大數據、新能源等重點發展，也可包括旅遊、消費、航運、貿易等傳統行業，可參與調研北部都會區，引導國際和科技企業在區內建廠，助區內產業升級。他指「如果只有金融，沒有實業，便會是空中樓閣、脫實向虛，不利民生」，在香港推動金融和科技創新同時，亦要加強資本市場監管及防範金融風險，守住不發生系統性風險的底線。本報向財政司長辦公室查詢是否計劃舉行有關峰會，惟至截稿前未獲回覆。

曾任職高盛中投 去年轉職中聯辦

祁斌在清華大學物理系畢業，亦獲芝加哥大學商業工商管理碩士，1996年起於高盛任職，2000年回國後，先後於中證監、北京證券期貨研究院任職、2016年轉職中投公司任副總經理，至去年10月到中聯辦任職。