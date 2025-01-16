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經濟

中聯辦祁斌倡6月辦全球產業峰會 引企業北都建廠 另倡推資本市場白皮書

【明報專訊】中央政府駐港聯絡辦公室副主任祁斌昨日出席第二屆香港資本市場論壇時表示，儘管香港金融市場呈現積極迹象，但是持續向好的基礎仍較脆弱，市場發展基礎尚不穩固，投資者信心還需進一步提振。他提出，香港可推動發布《香港資本市場白皮書》，面向主流機構及世界知名金融機構廣徵意見，亦提振國際機構投資者信心，對標紐約、倫敦等全球金融中心，推動香港資本市場，真正成為世界一流資本市場。他亦提出，可推動今年6月舉辦全球產業合作峰會，引導企業在北部都會區建廠。

明報記者 陳偉燊

「搞好香港經濟，關鍵在於金融；搞好香港金融，關鍵在於資本市場。」祈斌昨日出席「第二屆香港資本市場論壇」時發表開幕致辭說。他就香港國際金融中心的建設，提出要推動更多內地和國際優質企業來港上市，優化中港金融監管協調機制，指監管部門正研究進一步優化內地企業赴港上市核准機制，同時香港也應主動赴內地和國際宣傳香港資本市場優勢。他引述人民銀行行長潘功勝日前提及提高外匯儲備在港的資產配置比例，下一步要推進引導社保、養老金等內地中長線資金投資海外及香港資本市場。同時積極歡迎全球投資者參與香港資本市場，分享紅利。

引導社保等長線資金投資港資本市場

另外，他提出要推動發布《香港資本市場白皮書》，提升香港資本市場水平，建設一流國際市場。透過發布《白皮書》，對標全球最高標準，提出改進意見，列出改革路線圖、時間表，推動政府、業界、學者多方參與。祁斌亦提出可推動今年6月舉辦「香港全球產業合作峰會」，認為峰會可吸引國內外數千名企業領袖參加，推動人工智能、大數據、新能源等重點發展，也可包括旅遊、消費、航運、貿易等傳統行業，可參與調研北部都會區，引導國際和科技企業在區內建廠，助區內產業升級。他指「如果只有金融，沒有實業，便會是空中樓閣、脫實向虛，不利民生」，在香港推動金融和科技創新同時，亦要加強資本市場監管及防範金融風險，守住不發生系統性風險的底線。本報向財政司長辦公室查詢是否計劃舉行有關峰會，惟至截稿前未獲回覆。

曾任職高盛中投 去年轉職中聯辦

祁斌在清華大學物理系畢業，亦獲芝加哥大學商業工商管理碩士，1996年起於高盛任職，2000年回國後，先後於中證監、北京證券期貨研究院任職、2016年轉職中投公司任副總經理，至去年10月到中聯辦任職。

相關字詞﹕潘功勝 人民銀行 中央政府駐港聯絡辦公室副主任祁斌 祁斌

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