明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
基金特區

基金特區

基金特區：聯博：料美今年減息4次 債券仍有機會 對歐洲市場債券較審慎

【明報專訊】踏入2025年環球央行的利率政策將繼續成為市場焦點，美元及美債齊升，市場預期美國聯儲局持續降息，令債券前景被看高一線。聯博收益策略董事Gershon Distenfeld表示，去年市場預期聯儲局會急速減息，偏好中長期債券，現時預期今年減息4次，步伐放慢，債券存續期可能偏向中短期。揀選時槓桿率、資產負債表實力和自由現金流等相對於公司規模更重要。

Gershon Distenfeld表示，儘管可能出現經濟放緩，但由於企業保守的資產負債表管理，預計違約率仍將保持在低點，投資組合管理策略包括流動性、公司盈利能力及美元為基礎貨幣以減少匯率風險。相比美國債券，Distenfeld對歐洲債券前景看法較審慎，並指投資者要留意該等債券信貸品質和流動性管理。

在踏入2025年之際，今年市場焦點包括通脹情况、利率變動、經濟增長前景等均存在變數，地緣政治籠罩着高度不確定性。Distenfeld表示，在經濟增長及地緣政治進入關鍵時刻，他管理債券組合屬主動型，今年仍可以發掘難得的投資機會。他表示，旗下債券投資以美元為基本貨幣，但已對冲貨幣風險。雖然美元呈強勢，但並不會因而顯著改變其投資組合的投資期。Distenfeld表示，在管理債券時，並不着重公司規模，反而更留意手持公司債的資產負債表實力及現金流。過去幾年因為疫情問題，令公司併購活動減少，但在復常後會否出現大型併購潮令債券市場波動性增加？他預測併購活動會略有增加，但不會大幅增加，現時不少公司專注於償還債務。反而投資者要留意違約率可能會略有上升，但他強調不會大幅上升，因為公司的資產負債表保守，並且在COVID之後沒有增加槓桿。

主動型揀債 已對冲貨幣風險

Distenfeld表示，以聯博環球高收益基金為例，基準貨幣以美元為主，即使基金買入其他亞洲貨幣債券，也會做對冲。他又稱，本地貨幣債券的風險很高，例如貿易政策和出口等因素改變。他亦強調今年仍然要留要利率走向及美國政府是否有能力令經濟「軟着陸」。該基金雖然投資高收益債券，但是他與其團隊主要都是選擇評級較高（見表），以及息率與非投資級別息率相差收窄的債券，故在此情况下不用選擇較低評級債券；根據數據顯示，接近40%的BBB評級債券，提供息率接近BB級別債券，故偏好BBB評級債券。

增持2至3年期債 減持10年期債

不過，12月份美國就業報告顯示勞動市場表現強勁，就業增長遠超預期，新增職位達25.6萬，高於11月份修正後的21.2萬，失業率從4.2%略微下降至4.1%，這些數據表明勞動市場持續保持健康，故市場預期美國「軟着陸」機會較大。Distenfeld表示，預期聯儲局在2025年會減息4次，每次25個點子（100點子等於1厘）。在今年的利率走勢情况下，會增持兩到3年期債券，減持10年期債券。

對於市場擔心美國通脹會否上升，Distenfeld指出通脹很難預測，大家關心美國關稅會否導致超級通脹，他指出關稅未必能導致嚴重的通脹，通貨膨脹對高槓桿公司有利，因為可以增加收入和利潤，而不一定會增加債務。目前美國收益率仍接近周期高位，未來減息幅度和長期中性利率存在不確定因素。聯儲局預期中性利率為3厘，而市場預期為低於4厘，引起市場憂慮政策刺激力度會過強。在美國新政府的領導下，貿易政策仍然含糊，對美國經濟增長和通脹的影響未明，並取決於新政府政策。最終，收益率曲線可能走斜，除非增長環境明顯轉弱，長期債券持續上升的空間不大。

歐洲或進一步降息 孳息率續下滑

歐洲原已面臨結構性與地緣政治考驗，故較容易受到外部衝擊而陷入衰退，如德國提早改選與美國再由特朗普當選，因此情勢可能變得更加嚴峻。聯博認為，這些挑戰可能導致歐洲進一步降息，孳息率會有機會繼續下滑，幅度可能會大於市場目前預期。整體而言，投資等級債券發債企業若擁有較強勁的財務狀况，預計相對能夠承受關稅壓力。信貸市場吸引的綜合收益率和明顯偏緊的息差之間展開拉鋸戰，收益率顯然處於上風，雖然投資級別和高收益債券息差跌至數十年來低位。穩健的信貸基本因素支持這些市場的表現，但前所未見的需求會令息差收窄。

明報記者 龍彩霞

[基金特區]

上 / 下一篇新聞

特朗普據報研漸增關稅 人幣先升後軟 人行：匯率有條件保持基本穩定
特朗普據報研漸增關稅 人幣先升後軟 人行：匯率有條件保持基本穩定
高盛迪安竹：中國需穩匯率 大幅降息機會微
高盛迪安竹：中國需穩匯率 大幅降息機會微
美元回軟A股急彈 恒指漲345點 重上萬九關
美元回軟A股急彈 恒指漲345點 重上萬九關
高盛慕天輝：國際對冲基金對中國市場仍謹慎
高盛慕天輝：國際對冲基金對中國市場仍謹慎
去年人幣新貸18萬億 13年來首降 分析：非政府融資需求弱 內地須出招
去年人幣新貸18萬億 13年來首降 分析：非政府融資需求弱 內地須出招
瑞銀料華半導體支出今年跌20％
瑞銀料華半導體支出今年跌20％
AI學者羅素：AGI需概念突破 明年難出現
AI學者羅素：AGI需概念突破 明年難出現
HashKey Exchange去年交易額增長85％
HashKey Exchange去年交易額增長85％
招行去年盈利升逾1％ 信行多賺2％
招行去年盈利升逾1％ 信行多賺2％
碧桂園發業績 年半蝕逾1900億
碧桂園發業績 年半蝕逾1900億
金發局新主席 洪丕正接任
金發局新主席 洪丕正接任
「TikTok難民」湧入 小紅書登下載榜首 中方據報研馬斯克接手 TikTok：純屬虛構
「TikTok難民」湧入 小紅書登下載榜首 中方據報研馬斯克接手 TikTok：純屬虛構
上月PPI意外降溫 美股三大指數早段向上
上月PPI意外降溫 美股三大指數早段向上
彭博：Nvidia黃仁勳今起訪問中國
彭博：Nvidia黃仁勳今起訪問中國
張兆聰：地平線有概念 可小注炒
張兆聰：地平線有概念 可小注炒
港元定存中銀香港7日年息達8厘
港元定存中銀香港7日年息達8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：英鎊或續有貶壓
姜靜：英鎊或續有貶壓
技術取勝：國航短期或4.5至5元待變
技術取勝：國航短期或4.5至5元待變
劉思明：文旅消費概念股受惠政策 留意火熱持續否
劉思明：文旅消費概念股受惠政策 留意火熱持續否
周顯：誰是張明？
周顯：誰是張明？
湯文亮：炒家出貨價才是市價
湯文亮：炒家出貨價才是市價
珀岸周六首輪賣281伙 9個月最多 皇都部署短期推售一房兩房戶
珀岸周六首輪賣281伙 9個月最多 皇都部署短期推售一房兩房戶
皇都商場正式命名 STATE THEATRE by K11
皇都商場正式命名 STATE THEATRE by K11
陸毅強740萬沽曦巒1房 料實蝕五成
陸毅強740萬沽曦巒1房 料實蝕五成
「最強釘子戶」2016萬購基隆街地舖
「最強釘子戶」2016萬購基隆街地舖
CLUNY PARK三房特色戶租19.8萬 呎租84元
CLUNY PARK三房特色戶租19.8萬 呎租84元
華潤置地申改劃 油塘貨倉建342伙住宅
華潤置地申改劃 油塘貨倉建342伙住宅
海盈山具交通優勢 擁南區山海景
海盈山具交通優勢 擁南區山海景
港島南岸5期涉825伙 料今年出擊
港島南岸5期涉825伙 料今年出擊