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經濟

香港地產

華潤置地申改劃 油塘貨倉建342伙住宅

【明報專訊】再有發展商擬將油塘貨倉申請改劃住宅，華潤置地就過去數年收購的油塘華東貨倉，向城規會申請作商住發展，略為放寬地積比率及建築物高度限制，擬建一幢商住物業，提供342伙、涉17.96萬方呎總樓面。

住宅樓面逾15萬呎 單位平均463呎

據城規會文件顯示，上述申請地點位於油塘東源街4號華東貨倉，地盤面積2.6萬方呎，位於住宅（戊類）地帶，華潤置地申請作分層住宅、商店及服務行業和食肆用途，以總地積比率6.9倍作發展，擬建1幢28層高（另設兩層地庫）的商住物業，建築物高度約100米（主水平基準上），預料提供342伙、平均面積463方呎的住宅單位，住宅樓面約15.62萬方呎，另設約2.34萬方呎非住用樓面，即總樓面約17.96萬方呎。 

另設2.34萬呎非住用樓面

申請人指出，油塘、鯉魚門分區計劃大綱住宅（戊類）地帶的規劃意向，主要是透過重建或改建計劃，逐步淘汰現有的工業用途，擬議發展方案是回應此發展意向；另外，發展將增加房屋供應，回應區內需求而預留零售樓面面積，並提供額外海濱長廊供公眾使用。

翻查資料，華潤置地早於2017年起購入該廈，最初向該廈大業主以約3.98億元購入4層樓面，涉逾四成業權，及後再收購餘下業權，至2023年5月以約1.4億元購入最後一層，成功統一該廈業權。

相關字詞﹕城規會 華東貨倉 華潤置地

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