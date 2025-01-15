明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

陸毅強740萬沽曦巒1房 料實蝕五成

【明報專訊】連鎖健身中心舒適堡去年9月宣布全線暫時結業，該公司老闆陸毅強接連沽售物業，在過去不足兩個月，連環蝕讓銅鑼灣曦巒3個細單位，雖然帳面套現2140萬元，但連同使費計，該3戶持貨12年，估計實蝕約1800萬元或48%。

同一屋苑累沽3伙 料實蝕1800萬

資料顯示，陸毅強最新售出曦巒高層C室，實用面積428方呎1房連儲物室間隔，成交價740萬元、實呎1.72萬元，較上月售出低一層同面積C室的成交價720萬元、實呎1.68萬元高逾2%，但相對2012年一手購入價1351萬元，帳面蝕約611萬元或45%，連使費估計實蝕約670萬元或50%。

翻查資料，陸氏於不足兩個月內，累積售出曦巒3伙、套現2140萬元，合計帳面蝕1618萬元，連使費有可能實蝕約1800萬元或48%。陸氏於2023年底陸續沽貨，迄今至少涉12個物業，合計套現逾1.34億元。

恒地高層家人沽和富3房

20年賺兩倍

此外，據資料顯示，由恒地（0012）副主席林高演胞弟林高禹及相關人士持有的北角和富中心第17座高層B室，實用面積1267方呎3房1套間隔，早前以1900萬元售出、實呎1.49萬元；林氏早於2004年以597萬元購入，持貨20年，帳面賺1303萬元或2.2倍。資料顯示， 同座、同面積、景觀相若低兩層A室，2018年樓市高峰期曾以2820萬元售出，換言之，現售價較高峰期回落920萬元或33%。

另山頂柯士甸山道24至28號豐林閣一幢洋房，最新以2億元易手，以實用面積2037方呎、實呎9.81萬元；原業主早於1987年以約482萬元購入，持貨約37年，帳面賺逾1.95億元，期內物業升值逾40倍。

其他屋苑方面，中原高級分區營業經理徐偉業表示，荃灣荃景花園5座中層A室，實用面積495方呎、屬屋苑最細3房戶型，以438萬元易手，實呎8848元，料為屋苑3房戶約10年半來的低價位，惟原業主2010年以267萬元買入，帳面仍賺171萬元或64%。

荃景3房438萬沽 同類10年半低位

另代理消息指出，大圍恒峰花園第3座高層G室，實用面積867方呎，屬3房1套間隔，以850萬元易手、實呎9804元，做價料倒退回同類約10年前價位；原業主於1997年以863.37萬元購入，持貨逾27年，帳面蝕逾13萬元或1.5%，連使費有可能實蝕約45萬元或5%。

相關字詞﹕名人沽貨 和富中心 林高演 林高禹 曦巒 陸毅強 舒適堡

上 / 下一篇新聞

特朗普據報研漸增關稅 人幣先升後軟 人行：匯率有條件保持基本穩定
特朗普據報研漸增關稅 人幣先升後軟 人行：匯率有條件保持基本穩定
高盛迪安竹：中國需穩匯率 大幅降息機會微
高盛迪安竹：中國需穩匯率 大幅降息機會微
美元回軟A股急彈 恒指漲345點 重上萬九關
美元回軟A股急彈 恒指漲345點 重上萬九關
高盛慕天輝：國際對冲基金對中國市場仍謹慎
高盛慕天輝：國際對冲基金對中國市場仍謹慎
去年人幣新貸18萬億 13年來首降 分析：非政府融資需求弱 內地須出招
去年人幣新貸18萬億 13年來首降 分析：非政府融資需求弱 內地須出招
瑞銀料華半導體支出今年跌20％
瑞銀料華半導體支出今年跌20％
AI學者羅素：AGI需概念突破 明年難出現
AI學者羅素：AGI需概念突破 明年難出現
HashKey Exchange去年交易額增長85％
HashKey Exchange去年交易額增長85％
招行去年盈利升逾1％ 信行多賺2％
招行去年盈利升逾1％ 信行多賺2％
碧桂園發業績 年半蝕逾1900億
碧桂園發業績 年半蝕逾1900億
金發局新主席 洪丕正接任
金發局新主席 洪丕正接任
「TikTok難民」湧入 小紅書登下載榜首 中方據報研馬斯克接手 TikTok：純屬虛構
「TikTok難民」湧入 小紅書登下載榜首 中方據報研馬斯克接手 TikTok：純屬虛構
上月PPI意外降溫 美股三大指數早段向上
上月PPI意外降溫 美股三大指數早段向上
彭博：Nvidia黃仁勳今起訪問中國
彭博：Nvidia黃仁勳今起訪問中國
張兆聰：地平線有概念 可小注炒
張兆聰：地平線有概念 可小注炒
港元定存中銀香港7日年息達8厘
港元定存中銀香港7日年息達8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：英鎊或續有貶壓
姜靜：英鎊或續有貶壓
技術取勝：國航短期或4.5至5元待變
技術取勝：國航短期或4.5至5元待變
劉思明：文旅消費概念股受惠政策 留意火熱持續否
劉思明：文旅消費概念股受惠政策 留意火熱持續否
周顯：誰是張明？
周顯：誰是張明？
湯文亮：炒家出貨價才是市價
湯文亮：炒家出貨價才是市價
珀岸周六首輪賣281伙 9個月最多 皇都部署短期推售一房兩房戶
珀岸周六首輪賣281伙 9個月最多 皇都部署短期推售一房兩房戶
皇都商場正式命名 STATE THEATRE by K11
皇都商場正式命名 STATE THEATRE by K11
「最強釘子戶」2016萬購基隆街地舖
「最強釘子戶」2016萬購基隆街地舖
CLUNY PARK三房特色戶租19.8萬 呎租84元
CLUNY PARK三房特色戶租19.8萬 呎租84元
華潤置地申改劃 油塘貨倉建342伙住宅
華潤置地申改劃 油塘貨倉建342伙住宅
海盈山具交通優勢 擁南區山海景
海盈山具交通優勢 擁南區山海景
港島南岸5期涉825伙 料今年出擊
港島南岸5期涉825伙 料今年出擊
基金特區：聯博：料美今年減息4次 債券仍有機會 對歐洲市場債券較審慎
基金特區：聯博：料美今年減息4次 債券仍有機會 對歐洲市場債券較審慎