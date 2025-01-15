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經濟
2025年1月15日星期三
湯文亮 敢說反話
投資策略
特朗普據報研漸增關稅 人幣先升後軟 人行：匯率有條件保持基本穩定
高盛迪安竹：中國需穩匯率 大幅降息機會微
美元回軟A股急彈 恒指漲345點 重上萬九關
高盛慕天輝：國際對冲基金對中國市場仍謹慎
去年人幣新貸18萬億 13年來首降 分析：非政府融資需求弱 內地須出招
瑞銀料華半導體支出今年跌20％
AI學者羅素：AGI需概念突破 明年難出現
HashKey Exchange去年交易額增長85％
招行去年盈利升逾1％ 信行多賺2％
碧桂園發業績 年半蝕逾1900億
金發局新主席 洪丕正接任
「TikTok難民」湧入 小紅書登下載榜首 中方據報研馬斯克接手 TikTok：純屬虛構
上月PPI意外降溫 美股三大指數早段向上
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姜靜：英鎊或續有貶壓
技術取勝：國航短期或4.5至5元待變
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湯文亮：炒家出貨價才是市價
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華潤置地申改劃 油塘貨倉建342伙住宅
海盈山具交通優勢 擁南區山海景
港島南岸5期涉825伙 料今年出擊
基金特區：聯博：料美今年減息4次 債券仍有機會 對歐洲市場債券較審慎
湯文亮：炒家出貨價才是市價
【明報專訊】有老友唔明白，傳媒經常報道物業低價成交，但樓價指數不跌反升，今年開市中原指數升1.17%，究竟是什麼原因，是否傳媒造假？
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
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