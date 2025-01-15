AI學者羅素：AGI需概念突破 明年難出現

【明報專訊】隨着人工智能（AI）發展一日千里，與人類具備同等智慧、甚至超越人類智慧的通用人工智能（AGI）成為行業研究的主要方向。美國加州大學伯克萊分校計算機科學教授、世界經濟論壇（WEF）人工智能理事會聯席主席及經濟合作與發展組織人工智能未來專家小組聯席主席斯圖爾特‧羅素（Stuart J. Russell）昨出席亞洲金融論壇時表示，難以預期行業何時成功推出AGI，最樂觀的看法認為2026年技術有望達至AGI水平，不過深度學習系統尤其是大模型仍需有真正的概念突破，才能超越現有的限制，認為不太可能在2026年出現AGI。
冀國際訂AI「行為紅線」
他表示，考慮到AI領域的大量投資，包括大型語言模型以及其他AI概念，不排除AGI在未來數年出現的可能性。如果行業無法在未來五年內推出AGI，投資變得不合理，至少未來10年內都不會有人願意談論AI，很有可能重新開始發展，屆時可建立受控的AI系統，包括可預測其行為方式，以及遵循人類的理解原則。
提到各國之間的AI競爭，羅素認為AI與航空業很相近，一旦出現安全問題將影響整個行業的發展，因此各國亦會討論AI的規範，例如劃上「行為紅線（behavioral red line）」，他亦希望國家之間可在該層面合作；例如美國和中國已同意不允許AI控制核武發射核武器，是一個非常明智的決定。
他相信，2025年仍是持續測試的一年，大多公司仍在測試AI的應用，尋找技術的殺手級應用（Killer application），現時在軟體工程以外未見其他帶來巨大利益的重要經濟領域，只能拭目以待。
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