高盛迪安竹：中國需穩匯率 大幅降息機會微

高盛亞太首席經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）預測，人行將於今年第二季、第四季分別減息0.2厘。儘管政策措辭轉向「適度寬鬆」，但大幅度降息的可能性很低，因中國貨幣政策的核心是匯率穩定，尤其在當前資本外流及美元利差壓力增加的情况下。他指出，過往數據顯示，中國通常在美國宣布關稅措施後，允許人民幣有節制地貶值，而非提前調整匯率。該行估計，美國對華關稅規模將由目前平均約10%增加至30%。

迪安竹認為，中國保持相對保守的政策立場，降息幅度受限，以避免進一步加劇匯率貶值壓力，預計美元兌人民幣於今年中將貶值至7.50。他補充指出，人民幣貶值可能在亞洲引發連鎖反應，但韓圜因政治干預，近期表現相對穩定。他提到，中國財政政策的主要挑戰並非資金來源，而是如何有效利用資金。雖然當前利率極低，籌資障礙不大，但高回報基建項目難以尋找。由於傳統基建投資的邊際收益減少，因此中央的財政刺激將更多關注於緩解地方政府的融資壓力。

人幣匯率指數兩月升1.8％

另一方面，大摩表示即使自11月中旬以來，人民幣匯率指數（CFETS）已上漲1.8%（見圖），表現亦優於大多數非美元貨幣的背景下，人行於過去兩周仍相繼透過口頭指導、人民幣中間價定價、離岸流動性調整以及放寬境外融資限制，來捍衛（defend）美元兌人民幣匯率。該行認為，暫時穩定的經濟數據支撐了人行選擇保持匯率穩定的決定，但這是以壓縮貨幣寬鬆空間為代價。如果關稅政策落實，該政策取向可能調整。大摩因而維持今年人民幣將稍微貶值的預測，預計美元兌人民幣將在年底達到7.60。

此外，據彭博引述瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，在美元升值和美國可能加徵關稅的背景下，要扭轉人民幣貶值趨勢非常困難。中國當局將努力減緩人民幣跌勢，並確保跌幅適度。汪濤表示，人民幣貶值可能促使其他國家競爭對手貶值本國貨幣，抵消中國出口產品價格優勢。同時，她預計加徵的關稅將在今年第三季生效，並警告相較於出口受影響，中國企業支出可能更為受創，例如調整資本支出及招聘，對國內經濟產生外溢效應。