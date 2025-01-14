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經濟
2025年1月14日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
人行金管局6招深化互聯合作 推千億人幣貿易融資 續推進跨境債券回購
推動轉數快與內地支付互聯 年中推部分服務
內地上調跨境融資宏觀審慎調節參數 穩人幣
匯豐料中國今年GDP增長放緩至4.5%
港股失19000 科指累跌逾兩成見熊
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內地去年貿易順差9921億美元創新高
茶飲股古茗通過上市聆訊 「醬油一哥」海天擬來港掛牌
馬化騰：外界勿過分吹捧「微信小店」等新功能
怡斯萊推動可持續航油減碳 回收廢棄食用油 與匯豐國泰合作
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美元定存高息精選
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梁天卓：焦慮的一代
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技術取勝：中遠海能或挑戰7.6元
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劉思明：金屬礦石股可追落後 油股轉強順勢吸
周顯：港交所高層應公開更多資料
湯文亮：租金升樓價跌原因
啟德新盤去年沽2800伙 待售1.1萬伙 業界：未來兩三年料可消化大部分庫存
天瀧今年開齋 4房4140萬沽
金獅一房320萬轉手 3個月炒貴兩成
吳鎮科家族放售堪富利士道1號 估值兩年跌33%
清水灣道887號大屋 「賣殼」放售 市值1.48億
湯文亮：租金升樓價跌原因
【明報專訊】有老友話，香港樓市捉摸不定，去年有1.1萬內地人在香港買樓，佔整體樓宇成交逾四成，正是購買力澎湃，但樓價仍然下跌；佢唔明點解樓價下跌，租金反而上升。
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
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