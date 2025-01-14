智能手機社媒普及 青少年生活方式巨變

喬納森·海特（Jonathan Haidt）的新書《焦慮的一代》（The Anxious Generation）指出，智能手機和社交媒體的普及，讓青少年的生活方式發生了巨大變化，這也帶來了不少心理壓力。過去的孩子們會跑到戶外玩耍、和朋友面對面聊天，但現在，他們更多時間盯着手機熒幕，沉浸在虛擬世界裡，孤獨和焦慮也就隨之而來。

特別是像Instagram這種以照片和影片為主的社交平台，更容易讓年輕女孩陷入比較和焦慮之中。每天刷着別人精心修圖、挑選的完美照片，很難不會開始懷疑自己是不是不夠好。海特提到，這些平台的演算法就是為了讓人停不下來，推送一波又一波的內容，讓人愈看愈停不下來。

那該怎麼辦呢？海特也提出了一些實用的建議。他認為家長和學校應該幫助孩子設定合理的使用時間，別讓手機成為生活的全部，鼓勵他們多參加戶外活動，和朋友面對面交流。

家長先少滑手機 多和孩子聊天

不過，光靠限制和監管可不夠，更重要的是幫助孩子們建立健康的心態和價值觀。家長可以自己先少滑手機，多和孩子聊聊天，了解他們在想什麼、在擔心什麼。學校也可以開設一些課程，教孩子怎麼分辨社交媒體上的真假資訊，如何面對網絡世界的壓力。

Instagram對青少女的影響只是冰山一角，這其實反映了整個社會在面對科技快速發展時的適應挑戰。《焦慮的一代》提醒我們，科技雖然帶來了方便，但也帶來了新的壓力。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]