明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美對華晶片出口限制擴至封閉式AI

【明報專訊】美國政府昨宣布，AI晶片出口將實施3級管制。澳洲、日本、韓國及台灣地區等合作伙伴和盟友將被納入第一類別，沒有新的出口限制。至於中國（包含香港、澳門）、俄羅斯在內，原已被禁止購買先進晶片的國家，未來將被限制取得先進的「封閉式」AI模型，即底層架構未向外界發布的模型。

阻中國藉第三方獲先進AI晶片

最大轉變是將全球大部分地區納入新的管制類別，美國將在短期內為它們設置可購買晶片的運算能力上限，儘管這些國家仍可按照安全要求，為購買AI晶片申請額外的配額。分析師稱，這項分類旨在阻止中國透過第三方，尤其是中東國家取得先進AI晶片。新措施將有120天評議期。美國商務部長雷蒙多稱，希望下屆政府充分利用這120天來聽取專家、業界及盟友意見，料新政府可能根據這些意見調整實施細節。Nvidia（英偉達）（美：NVDA）昨警告此舉將擾亂全球AI的進步，並削弱美國競爭力。該股昨早段挫3%。

此外，路透社引述消息人士稱，拜登政府針對中國的海事、物流及造船業發起的301調查，已由美國貿易代表辦公室（USTR）完成調查報告，預計將於本周稍後、拜登於下周一（20日）離任之前發布。消息指出，該調查報告宣稱中國利用所謂的「不公平政策和做法」，主導全球海運、物流和造船業，美方有可能為中國製造的船舶徵收新關稅，或港口停靠費。消息人士指美方報告聲稱，中國通過所謂「財政支持、對外國企業設置壁壘、強制技術轉移、知識產權盜用和採購政策」，助本國企業在造船和海事行業「佔據主導地位」。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕中美角力 造船業 管制 晶片 出口

上 / 下一篇新聞

人行金管局6招深化互聯合作 推千億人幣貿易融資 續推進跨境債券回購
人行金管局6招深化互聯合作 推千億人幣貿易融資 續推進跨境債券回購
推動轉數快與內地支付互聯 年中推部分服務
推動轉數快與內地支付互聯 年中推部分服務
內地上調跨境融資宏觀審慎調節參數 穩人幣
內地上調跨境融資宏觀審慎調節參數 穩人幣
匯豐料中國今年GDP增長放緩至4.5%
匯豐料中國今年GDP增長放緩至4.5%
港股失19000 科指累跌逾兩成見熊
港股失19000 科指累跌逾兩成見熊
林毅夫：料內地GDP今年維持5％增長 「以舊換新」等短期刺激消費 長線還看產業升級
林毅夫：料內地GDP今年維持5％增長 「以舊換新」等短期刺激消費 長線還看產業升級
內地去年貿易順差9921億美元創新高
內地去年貿易順差9921億美元創新高
茶飲股古茗通過上市聆訊 「醬油一哥」海天擬來港掛牌
茶飲股古茗通過上市聆訊 「醬油一哥」海天擬來港掛牌
馬化騰：外界勿過分吹捧「微信小店」等新功能
馬化騰：外界勿過分吹捧「微信小店」等新功能
怡斯萊推動可持續航油減碳 回收廢棄食用油 與匯豐國泰合作
怡斯萊推動可持續航油減碳 回收廢棄食用油 與匯豐國泰合作
美匯指數升破110關 逾兩年新高 高盛料年內再漲5% 美10年債息觸4.8厘
美匯指數升破110關 逾兩年新高 高盛料年內再漲5% 美10年債息觸4.8厘
美嚴厲制裁俄石油業 油價逾4月高
美嚴厲制裁俄石油業 油價逾4月高
張兆聰：信置當前設局適合博反彈
張兆聰：信置當前設局適合博反彈
港元定存工銀亞洲3個月年息見5厘
港元定存工銀亞洲3個月年息見5厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：中海油受惠油價漲
黃雯怡：中海油受惠油價漲
梁天卓：焦慮的一代
梁天卓：焦慮的一代
鄭舒寧博士：管理者AI時代 應具五大核心能力（三之一）
鄭舒寧博士：管理者AI時代 應具五大核心能力（三之一）
薛偉傑：eVTOL行業轉吹冷風 德兩獨角獸陷破產危機
薛偉傑：eVTOL行業轉吹冷風 德兩獨角獸陷破產危機
技術取勝：中遠海能或挑戰7.6元
技術取勝：中遠海能或挑戰7.6元
何民傑：墨西哥灣改名背後盤算
何民傑：墨西哥灣改名背後盤算
劉思明：金屬礦石股可追落後 油股轉強順勢吸
劉思明：金屬礦石股可追落後 油股轉強順勢吸
周顯：港交所高層應公開更多資料
周顯：港交所高層應公開更多資料
湯文亮：租金升樓價跌原因
湯文亮：租金升樓價跌原因
啟德新盤去年沽2800伙 待售1.1萬伙 業界：未來兩三年料可消化大部分庫存
啟德新盤去年沽2800伙 待售1.1萬伙 業界：未來兩三年料可消化大部分庫存
天瀧今年開齋 4房4140萬沽
天瀧今年開齋 4房4140萬沽
金獅一房320萬轉手 3個月炒貴兩成
金獅一房320萬轉手 3個月炒貴兩成
吳鎮科家族放售堪富利士道1號 估值兩年跌33%
吳鎮科家族放售堪富利士道1號 估值兩年跌33%
清水灣道887號大屋 「賣殼」放售 市值1.48億
清水灣道887號大屋 「賣殼」放售 市值1.48億