美對華晶片出口限制擴至封閉式AI

阻中國藉第三方獲先進AI晶片

最大轉變是將全球大部分地區納入新的管制類別，美國將在短期內為它們設置可購買晶片的運算能力上限，儘管這些國家仍可按照安全要求，為購買AI晶片申請額外的配額。分析師稱，這項分類旨在阻止中國透過第三方，尤其是中東國家取得先進AI晶片。新措施將有120天評議期。美國商務部長雷蒙多稱，希望下屆政府充分利用這120天來聽取專家、業界及盟友意見，料新政府可能根據這些意見調整實施細節。Nvidia（英偉達）（美：NVDA）昨警告此舉將擾亂全球AI的進步，並削弱美國競爭力。該股昨早段挫3%。

此外，路透社引述消息人士稱，拜登政府針對中國的海事、物流及造船業發起的301調查，已由美國貿易代表辦公室（USTR）完成調查報告，預計將於本周稍後、拜登於下周一（20日）離任之前發布。消息指出，該調查報告宣稱中國利用所謂的「不公平政策和做法」，主導全球海運、物流和造船業，美方有可能為中國製造的船舶徵收新關稅，或港口停靠費。消息人士指美方報告聲稱，中國通過所謂「財政支持、對外國企業設置壁壘、強制技術轉移、知識產權盜用和採購政策」，助本國企業在造船和海事行業「佔據主導地位」。

（綜合報道）

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