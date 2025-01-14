明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

馬化騰：外界勿過分吹捧「微信小店」等新功能

【明報專訊】騰訊（0700）昨日舉行集團年會，董事會主席兼首席執行官馬化騰發言時提到數個關鍵詞，其中包括聚焦主業、老樹發新芽、降本增效。他認為，2024年騰訊在降本增效落實得不錯，希望外界不要過分吹捧最新推出的「微信小店」和「送禮物」功能，認為微信要用5年或更長時間建立電商生態連接器，發揮社交的力量。

電商放微信開放平台 冀勿過度開發

馬化騰亦重點闡述微信發展電商的思路，提及微信事業群（WXG）總裁張小龍認為商品就是信息，不應該只是局限在視頻號，應納入整個微信生態，從「原子層」角度去思考電商，因此將電商相關工作放到微信開放平台部門，希望不要過度開發。

騰訊會投資精品短劇

此外，馬化騰在會上評價不同事業群的表現，例如遊戲業務在內的IEG（互動娛樂事業群）近一年國內和國際業務都發展起來了，形容「精氣神好了起來」，又讚許海外投資的工作室成績，出海已佔遊戲業務的較大比例。

PCG（平台與內容事業群）方面，馬化騰表示長影片發展穩定，短劇對原生態有很大衝擊，觀眾主要看精品長劇，騰訊自己不做低品質的短劇，但會投資精品短劇。

此外，內地昨日傳出阿里（9988）旗下菜鳥將分拆業務，阿里和菜鳥內部消息人士回應稱，有關傳聞為假消息，菜鳥主要物流業務未改變，將持續大力發展全球速遞、供應鏈及物流科技等業務。

相關字詞﹕馬化騰 菜鳥 阿里巴巴 送禮物 微信小店 騰訊

上 / 下一篇新聞

人行金管局6招深化互聯合作 推千億人幣貿易融資 續推進跨境債券回購
人行金管局6招深化互聯合作 推千億人幣貿易融資 續推進跨境債券回購
推動轉數快與內地支付互聯 年中推部分服務
推動轉數快與內地支付互聯 年中推部分服務
內地上調跨境融資宏觀審慎調節參數 穩人幣
內地上調跨境融資宏觀審慎調節參數 穩人幣
匯豐料中國今年GDP增長放緩至4.5%
匯豐料中國今年GDP增長放緩至4.5%
港股失19000 科指累跌逾兩成見熊
港股失19000 科指累跌逾兩成見熊
林毅夫：料內地GDP今年維持5％增長 「以舊換新」等短期刺激消費 長線還看產業升級
林毅夫：料內地GDP今年維持5％增長 「以舊換新」等短期刺激消費 長線還看產業升級
內地去年貿易順差9921億美元創新高
內地去年貿易順差9921億美元創新高
茶飲股古茗通過上市聆訊 「醬油一哥」海天擬來港掛牌
茶飲股古茗通過上市聆訊 「醬油一哥」海天擬來港掛牌
怡斯萊推動可持續航油減碳 回收廢棄食用油 與匯豐國泰合作
怡斯萊推動可持續航油減碳 回收廢棄食用油 與匯豐國泰合作
美匯指數升破110關 逾兩年新高 高盛料年內再漲5% 美10年債息觸4.8厘
美匯指數升破110關 逾兩年新高 高盛料年內再漲5% 美10年債息觸4.8厘
美對華晶片出口限制擴至封閉式AI
美對華晶片出口限制擴至封閉式AI
美嚴厲制裁俄石油業 油價逾4月高
美嚴厲制裁俄石油業 油價逾4月高
張兆聰：信置當前設局適合博反彈
張兆聰：信置當前設局適合博反彈
港元定存工銀亞洲3個月年息見5厘
港元定存工銀亞洲3個月年息見5厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：中海油受惠油價漲
黃雯怡：中海油受惠油價漲
梁天卓：焦慮的一代
梁天卓：焦慮的一代
鄭舒寧博士：管理者AI時代 應具五大核心能力（三之一）
鄭舒寧博士：管理者AI時代 應具五大核心能力（三之一）
薛偉傑：eVTOL行業轉吹冷風 德兩獨角獸陷破產危機
薛偉傑：eVTOL行業轉吹冷風 德兩獨角獸陷破產危機
技術取勝：中遠海能或挑戰7.6元
技術取勝：中遠海能或挑戰7.6元
何民傑：墨西哥灣改名背後盤算
何民傑：墨西哥灣改名背後盤算
劉思明：金屬礦石股可追落後 油股轉強順勢吸
劉思明：金屬礦石股可追落後 油股轉強順勢吸
周顯：港交所高層應公開更多資料
周顯：港交所高層應公開更多資料
湯文亮：租金升樓價跌原因
湯文亮：租金升樓價跌原因
啟德新盤去年沽2800伙 待售1.1萬伙 業界：未來兩三年料可消化大部分庫存
啟德新盤去年沽2800伙 待售1.1萬伙 業界：未來兩三年料可消化大部分庫存
天瀧今年開齋 4房4140萬沽
天瀧今年開齋 4房4140萬沽
金獅一房320萬轉手 3個月炒貴兩成
金獅一房320萬轉手 3個月炒貴兩成
吳鎮科家族放售堪富利士道1號 估值兩年跌33%
吳鎮科家族放售堪富利士道1號 估值兩年跌33%
清水灣道887號大屋 「賣殼」放售 市值1.48億
清水灣道887號大屋 「賣殼」放售 市值1.48億