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經濟

內地去年貿易順差9921億美元創新高

【明報專訊】內地去年12月份外貿表現勝市場預期。國家海關總署昨公布，以美元計出口按年升10.7％，高於預期的增長7.5％，亦較11月份的6.7％增速加快；同月進口按年亦轉升1％，市場原預期跌1％，帶動貿易順差擴大至1048.4億美元。2024年全年計出口增長5.9％，進口則增加1.1％，令全年貿易順差達9921億美元創紀錄新高（見圖）。

上月對美出口增長15.6％ 10個月最強

12月出口增速加快，若從分區看，對美國出口按年增長15.6％，較11月份升8％加快7.6個百分點，亦創去年2月以來最快水平，或是反映受加徵關稅預期影響，以及今年農曆新年提前於1月底，令出口企業提前發貨。

海關總署副署長王令浚表示，中國進出口對歐盟、美國等傳統市場也保持增勢。歐盟是中國消費品第一大進口來源地，也是中國機電產品第一大出口市場，2024年雙邊貿易增長1.6％，其中對法國、西班牙、匈牙利分別增長2％、4.5％、12.9％。同期，中美貿易增長4.9％，與中國貿易整體增速基本持平。

他表示，中國不追求貿易順差，具體的出口、進口規模和貿易差額是國際供求關係、產業分工、市場競爭等綜合因素的結果，不是人為。中國的貿易順差佔GDP的比重處於合理範圍，相對於歷史高位已經明顯降低，也低於世界上其他一些主要出口國家。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，認為今年的進口增長空間仍然很大。這不僅是因為中國市場容量大、梯次多，蘊藏巨大潛力，更重要的是中國堅持積極主動擴大進口，與世界分享中國發展帶來的機遇。

內地財通證券指出，出口回升一方面是對美「搶出口」有一定貢獻。關稅政策不確定、美議員提出新法案要求中國進口船運規定，加上美東港口潛在罷工風險，共同導致「搶出口」提速。

另一方面，貨幣寬鬆推動全球製造業PMI回升，帶動對發展中經濟體出口上行，對應汽車、機械等產品表現較好。展望2025年，出口節奏或呈現前高後低。考慮到美國若加徵關稅，或在明年年中附近落實，上半年「搶出口」將提供一定韌性，而下半年若關稅加徵實施，則將給出口帶來一定壓力。

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