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經濟

港股失19000 科指累跌逾兩成見熊

【明報專訊】儘管中國去年12月進出口均勝預期，以及人民銀行昨在港公布多項優化互聯互通措施，並將增加國家外匯儲備在港配置，惟港股仍難敵美減息預期急降溫衝擊，隨美股及亞洲股市向下。美團（3690）、小米（1810）及阿里巴巴（9988）為首科網股顯著下跌，拖累恒指最多跌近400點，失守萬九點關口，見逾3個月收市低位。科技指數由去年10月初收市高位回落逾兩成，率先進入技術熊市。

「924」後大升市近全面蒸發

恒指低開146點，開市已跌穿萬九點，跌幅曾收窄至135點，其後跌幅再度擴大，最多跌392點，低見18,671點，收報18,874點，跌190點，是去年9月23日後收市新低。換言之，金融三部委9月24日公布撐市組合拳後港股大升市已近全面蒸發。恒指昨連跌6日，累計跌886點。國指亦連跌6日，昨再跌0.8%，同見逾3個月新低。科指連跌兩日，昨再跌0.9%，科指由去年10月7日收報5386點，至昨天已回落21.6%，超越跌兩成的技術熊市界線。

大市成交昨減少7%至1340億元；北水淨流入則增加41%至65.7億元，主力吸騰訊（0700），金額達28.8億元；淨沽出最多是小米及美團，金額分別達3.2億元及2.75億元。

科網股沽壓大 美團阿里小米跌2%

科網股領跌，小米跌2.2%；美團及阿里跌近2%；騰訊跌近1%。內房股接連遭申請清盤，世茂集團（0813）曾瀉15% ，收市跌1.16%；融創（1918）曾跌近4%，惟低位急彈，收市倒升14%。藥明合聯（2268）股東據報擬折讓最多6.5%減持，股價跌12.4%。

彭博社報道，儘管面對市場動盪，高盛策略師仍維持看好中國股票的立場，預期今年底MSCI中國和滬深300指數將上漲約20%，因為風險回報仍然有利。隨着關稅和政策更加明朗，市場情緒和流動性環境可能在今年第一季末開始改善，建議繼續「增持」A股和離岸中資股。獨立股評人熊麗萍表示，昨日港股主要受科技股下跌，以及部分家電股高位獲利回吐等拖累，反映市場態度審慎。現時市場靜待美國本周有關通脹數據，以及美國候任總統特朗普下周上任，市場觀望氣氛濃厚，預期港股後市或下試18,500點，退守至內地去年9月宣布「救市」前的水平。

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