匯豐料中國今年GDP增長放緩至4.5%

他預計，今年中國經濟增長亦將由去年的4.9%下降至4.5%，主要因出口動能減弱，如美國關稅政策及全球需求疲弱所致。雖然美元走強及關稅風險將對亞洲地區未來一年的經濟增長構成壓力，但依賴國內消費支出的經濟體，如泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼及日本等國表現出較強韌性。另外，他認為中國實際利率偏高，需進一步貨幣寬鬆和財政刺激以支持經濟，而且中國當前的債券收益率非常低，資金相對便宜，相信中央推出財政刺激是可行。

稱內地資本外流嚴峻 人幣或受壓

談及人民幣走勢，匯豐亞洲外匯分析主管周淑芬指出，由於國內問題及外部風險，人民幣的前景極具挑戰（very tricky）。她提及，留意到近期外國投資者出售中國股票，內地投資者亦轉向吸納香港股票，資本外流情况相當嚴峻，認為需要採取措施以振興國內經濟。另一個重要因素是中國所面臨的關稅風險仍缺乏明確性。她估計，美元兌人民幣匯率仍有上行空間，但上升時機和速度可能會比2018年或2019年時緩慢（gradual）。

在亞洲股市方面，匯豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）表示，美元強勢導致資金重新流向美國市場以追求更高收益率，削弱了亞洲股票的吸引力。然而，亞洲股市中仍有些變化值得留意。例如，中資企業拓展海外新市場，因市場份額增長而利潤提升，其後將現金以股息或股票回購的形式返還給股東，而目前中國的股息回報率約為5%。

同時，該行看好韓國而非台灣，儘管台灣因人工智能和晶片題材吸引了大量關注，但市場對此已有較多配置，而韓國則相對未被過度投資。至於印度股市，該行將其評級下調至「中立」，主要原因是印度的經濟增長趨勢正在放緩。