內地上調跨境融資宏觀審慎調節參數 穩人幣

兩年多內3次調高 增美元流動性

根據人行早年的通知，自2017年1月13日起，對全國的法人企業和金融機構實施本外幣一體化的全口徑跨境融資宏觀審慎管理，藉此豐富融資渠道，以及達到降低融資成本等目的。在今次上調參數前，人行及外管局曾先後於2022年10月及2023年7月，分別將該參數由1上調至1.25，以及進一步上調至1.5，連同今次上調，為過去兩年多以來第三次上調。首兩次上調，碰巧均是人民幣遭遇較大貶值壓力時，其時分別低見7.3及7.1水平。

在今次上調參數前，美匯指數已升至近110，昨日人民幣中間價輕微調高6點子至7.1885兌1美元，為近一周新高。人民幣在岸價及離岸價則分別為7.3314及7.3565。較前兩次上調參數，人民幣今次貶值程度更深。

內地傳媒報道指出，隨着今次上調參數後，企業、非銀行金融機構和銀行3類跨境融資風險加權餘額上限，將提升至其資本或淨資產的3.5倍、1.75倍及1.4倍，此前有關比率只分別為2、1及0.8倍，料此舉有助增加境內美元流動性，從而緩和現匯市場人民幣貶值壓力，藉此釋放穩匯率信號。除了上調參數，監管部門出口術，以及增加發行離岸人民幣中央銀行票據，均被視為外匯市場逆周期管理工具。人民幣若繼續貶值，一般預料監管機構將續推出逆周期措施。華僑銀行亞洲宏觀研究主管Tommy Xie表示，人行的最新舉措表明穩匯率仍是決策者的一個首要任務，但需要明顯的通脹趨勢和增長前景改善，才能為人民幣提供關鍵支撐。